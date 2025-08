Primers detalls de la sèrie que revolucionarà TV3

El panorama audiovisual català està a punt de viure un autèntic terratrèmol televisiu. No és habitual que una nova sèrie generi tanta expectació abans de la seva estrena. Tanmateix, en aquest cas la combinació de noms propis de pes i una campanya a les xarxes socials dissenyada per captar l'atenció del públic ha funcionat a la perfecció.

Els seguidors de les sitcoms fa dies que comenten els avenços i rumors sobre un format que ja molts qualifiquen del projecte més atrevit de la nova etapa de TV3. Ara sota el nom 3Cat.

L'expectació no és casualitat. N'hi ha prou amb fer una ullada a l'activitat recent del compte oficial de 3Cat per notar un canvi de to i ambició en la promoció de continguts propis. Al vídeo teaser publicat a Twitter s'hi pot veure part del rodatge i el bon ambient que regna al set. Això sempre ajuda a crear mites i llegendes abans de l'estrena.

| TV3, max-kegfire

L'aposta de Dani de la Orden i Oriol Pérez: humor, talent i risc

La nova sèrie, titulada provisionalment La Casa Nostra, porta la signatura del director Dani de la Orden. És conegut per la seva capacitat per connectar amb el públic jove i la seva experiència en el terreny de la comèdia. També d'Oriol Pérez, que també ha participat en altres produccions d'èxit recent.

A Catalunya, alguns ja la descriuen com "la millor sitcom que s'haurà fet mai". Una frase que ha circulat amb força gràcies a les xarxes i a la mateixa campanya promocional de 3Cat.

Les imatges difoses mostren un ambient distès entre els actors, que no han dubtat a compartir als seus perfils personals algunes anècdotes del rodatge. S'ha destacat especialment el caràcter innovador del guió, amb referències directes a la vida quotidiana. També els girs absurds i situacions que, segons els seus creadors, "mai s'han vist a la televisió pública catalana".

| ACN, MarekPhoto's Images

Això ha portat molts a comparar l'arribada de La Casa Nostra amb grans estrenes del passat que van marcar una època, situant les expectatives a nivells molt alts.

El fenomen a les xarxes: entusiasme, memes i primeres impressions

L'impacte a les xarxes socials ha estat immediat. Després de la publicació del teaser, l'etiqueta #LaCasaNostra3Cat s'ha colat entre les tendències, impulsada pels mateixos actors i per l'equip de comunicació de 3Cat. No han trigat a aparèixer memes, muntatges i missatges de suport per part d'altres celebritats catalanes que han volgut sumar-se al fenomen.

D'entre les primeres reaccions destaca l'entusiasme dels protagonistes, que asseguren que aquesta és una de les produccions més divertides i irreverents en què han treballat. Les paraules que més es repeteixen per definir el projecte són "fantasia", "esbojarrada" i "diversió". Tot això contribueix a reforçar la idea que TV3 vol connectar amb una audiència jove, crítica i amb ganes de sorprendre's amb alguna cosa diferent.

Un canvi de cicle en la ficció catalana: nova era a TV3?

L'arribada d'aquesta nova sitcom no només és una aposta per l'humor, sinó també una declaració d'intencions per part de 3Cat. Els experts ja apunten que som davant d'una nova etapa en què TV3 vol recuperar el seu lideratge amb formats innovadors, noms propis i una comunicació més propera.

No és casualitat que hagin decidit destacar la sèrie a la programació de la temporada vinent i donar-li màxima visibilitat a totes les plataformes.

Encara queden per descobrir molts detalls sobre la trama i el repartiment complet. Tanmateix, des de 3Cat s'insisteix que ben aviat hi haurà noves sorpreses i que l'estrena serà un dels esdeveniments mediàtics de l'any a Catalunya. L'expectació segueix creixent i, com passa amb tots els grans fenòmens televisius, no falta qui ja vaticina una llarga llista d'èxits i, per què no, de polèmiques.

Una estrena molt esperada que promet canviar les regles del joc

Amb la mirada posada a la pròxima estrena, només queda preguntar-se si La Casa Nostra aconseguirà estar a l'altura de les expectatives. Per ara, el que és segur és que TV3 ha aconseguit reactivar la conversa sobre la ficció catalana i situar el seu nou projecte al centre del debat mediàtic. Caldrà estar atents a les setmanes vinents per descobrir si realment som davant de la sèrie que revolucionarà la televisió catalana.