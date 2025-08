El Meteocat confirma el dia que deixarà de ploure... però hi haurà boira a mig país

per Joan Grimal

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha confirmat que les pluges que han afectat diverses comarques catalanes durant els últims dies tenen les hores comptades. En la seva última predicció a mitjà termini, difosa aquest divendres 1 d'agost, l'organisme meteorològic preveu que la inestabilitat anirà desapareixent al llarg del cap de setmana.

Segons la previsió gràfica publicada pel Meteocat, dissabte encara estarà marcat per ruixats dispersos, sobretot al Pirineu i al nord-est de Catalunya. En aquestes zones, s'esperen pluges de caràcter local, acompanyades per intervals de núvols i fins i tot algunes tempestes aïllades.

Diumenge: millora generalitzada però amb núvols baixos

Diumenge serà, segons el Meteocat, el punt d'inflexió. Desapareixen pràcticament totes les precipitacions i el sol tornarà a dominar en bona part del territori, especialment al litoral i al sud de Catalunya. No obstant això, la predicció adverteix de la presència de núvols baixos i boira densa a la meitat nord.

| Minerva Studio, XCatalunya, Yganko

El fenomen podria dificultar la visibilitat durant les primeres hores del dia, afectant la circulació a carreteres secundàries i eixos principals com la C-25, C-17 o l'A-2. El Meteocat recomana precaució en els desplaçaments matinals, especialment en zones humides o properes a cursos fluvials.

Dilluns: boira estesa però sense pluges

Ja de cara a dilluns, la previsió és clara: les pluges desapareixeran completament, però la boira serà protagonista. La imatge del mapa publicada pel Meteocat mostra una cobertura extensa d'icones de boira (línies horitzontals taronges) sobre el nord-est, centre i sud de Catalunya, afectant comarques com el Bages, Osona, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Vallès i el Baix Llobregat.

| ACN, XCatalunya, Accountanz

Aquest escenari indica una atmosfera estable, però amb inversió tèrmica típica de l'estiu: nits humides, matinades amb visibilitat reduïda i cels més serens cap al migdia. Les temperatures seguiran la seva tendència a l'alça, i en algunes zones de l'interior ja es tornaran a fregar o superar els 30 °C a partir de dilluns.

Cap de setmana de transició: adeu al paraigua, hola a la boira

Després d'una setmana marcada per avisos de perill per intenses precipitacions —amb fins a 20 mm en només 30 minuts en algunes comarques com Osona o la Noguera—, el panorama canvia a poc a poc. Aquest cap de setmana serà una etapa de transició entre la inestabilitat i la calor pròpia del mes d'agost.

El Meteocat insisteix que, encara que les pluges es retiren, no cal abaixar la guàrdia: la presència de boira densa en àmplies zones del país podria causar incidències en la mobilitat i en activitats a l'aire lliure. La combinació d'humitat i augment tèrmic també pot incrementar la sensació de xafogor.

Recomanacions per als pròxims dies

Dissabte: Atenció a les pluges al nord i al trànsit en zones muntanyoses. Porta paraigua si et mous pel Pirineu o Girona. Diumenge: Millora clara del temps, però compte amb la boira a la meitat nord. Bona jornada per a activitats a l'aire lliure al sud.

Dilluns: Temps sec però boira extensa. Ideal per a platja al litoral, però precaució si condueixes d'hora per l'interior. El Meteocat seguirà actualitzant la seva predicció en les pròximes hores. Pots consultar tots els avisos i mapes en temps real a www.meteo.cat.