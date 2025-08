Dimecres de molta calor: Les comarques més afectades segons el Meteocat

per Iker Silvosa

La calma aparent de les últimes hores a Catalunya podria resultar enganyosa per a qui confia que el respir tèrmic sigui durador. Tot i que l'ambient assolellat i les brises matinals d'aquest dimecres han portat un cert alleujament respecte a la calor sufocant viscuda en la jornada anterior, la meteorologia ja es prepara per a un nou repunt que tornarà a donar protagonisme a les temperatures extremes.

Dimarts va deixar registres que van fregar els 40 graus en diversos punts de l'interior, situant comarques com el Segrià i el Pla d'Urgell a l'epicentre de l'episodi càlid i forçant l'activació del màxim nivell del Pla Alfa per risc d'incendi forestal. Avui dimecres, la situació ha donat una petita treva: les temperatures han baixat lleugerament i l'ambient ha estat una mica més suportable, especialment al litoral i al prelitoral, on la influència de núvols baixos ha suavitzat la sensació tèrmica. Tanmateix, aquesta moderació serà breu.

Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a partir de dijous a la tarda la massa d'aire càlid tornarà a intensificar-se, disparant els termòmetres novament i renovant l'alerta per calor intensa a les mateixes comarques més exposades: Segrià i Pla d'Urgell.

| Meteocat

Dijous i divendres: alerta de calor a l'interior de Catalunya

La nova situació de perill meteorològic per altes temperatures començarà aquest dijous a les 14:00 h i romandrà activa fins divendres a les 20:00 h. L'avís afecta especialment les comarques del Segrià i el Pla d'Urgell, que repeteixen protagonisme als mapes del Meteocat després d'haver encadenat diverses jornades sota vigilància. L'alerta és de nivell 1/6, cosa que implica un perill limitat però no per això irrellevant, ja que en aquestes zones els valors màxims podrien tornar a assolir els 38 o fins i tot 40 graus.

La resta de Catalunya gaudirà d'un ambient més benigne, amb temperatures elevades però dins la normalitat estiuenca i una presència generalitzada de cels serens. Fins a mitjan matí i al final del dia podran aparèixer alguns núvols baixos al litoral sud, i al llarg de la jornada circularan bandes de núvols alts i prims que gairebé no tindran impacte en les temperatures. Al Pirineu i Prepirineu, es formaran núvols d'evolució diürna i algunes nuvolades, sobretot a l'extrem nord, tot i que sense risc de precipitacions destacables.

Evolució tèrmica i riscos associats

Després de la petita baixada de temperatures d'aquest dimecres, la previsió apunta a una pujada lleugera o moderada de les màximes a partir de dijous a tot Catalunya, però amb especial incidència a Ponent i la plana de Lleida. Allà, la conjunció de calor intensa, baixa humitat i vegetació seca manté actiu el risc d'incendi forestal, per la qual cosa l'activació del Pla Alfa en nivell 3 continua plenament justificada.

Divendres, l'alerta per calor es mantindrà en aquestes mateixes comarques, sense descartar que, si persisteix l'episodi càlid, l'avís es pugui ampliar a altres zones de l'interior durant el cap de setmana, especialment si la dorsal africana continua impulsant masses d'aire càlid cap al territori català.