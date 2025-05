Avís urgent del Meteocat: 8 comarques en alerta per temps violent

Catalunya es troba davant d'un esdeveniment meteorològic que podria marcar la jornada per a milers de persones. Les autoritats meteorològiques catalanes han emès un avís urgent que afecta de manera específica vuit comarques, anticipant condicions meteorològiques extremes que podrien desencadenar conseqüències considerables.

Alerta màxima per tempestes violentes

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i Protecció Civil, el fenomen esperat implica tempestes violentes. Caracteritzades per la caiguda de calamarsa de diàmetre superior als 2 centímetres i ratxes de vent que podrien superar els 90 quilòmetres per hora. Aquest tipus d'esdeveniments no són freqüents i solen portar amb si danys materials importants, a més de riscos per a les persones que es trobin a l'aire lliure.

L'alerta emesa per Meteocat categoritza la situació com de risc màxim, un nivell 6 sobre 6. Especialment per a comarques com Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Lluçanès, Moianès, Osona i Vallès Occidental. Aquesta categorització implica una alta probabilitat de fenòmens meteorològics violents, incloent-hi la possibilitat de petits tornados o esclafits.

Quan s'espera el pitjor de la tempesta?

La finestra crítica definida per Meteocat comprèn un període bastant precís. Des de les 7:22 fins a les 9:22 hores d'avui diumenge, aquestes comarques catalanes viuran el seu pic més intens d'activitat tempestuosa. Durant aquestes dues hores crítiques, es recomana extremar les precaucions, particularment si es té previst estar a la carretera o realitzar activitats a l'aire lliure.

Aquestes condicions meteorològiques tan adverses es deuen a la combinació de diversos factors atmosfèrics. Com una forta inestabilitat generada pel xoc entre una massa d'aire fred en altura i aire més càlid i humit en superfície. Això genera una ràpida formació i desenvolupament de núvols convectius, capaços de descarregar grans quantitats de pluja, calamarsa, i fins i tot provocar vents huracanats en àrees localitzades.

Impactes esperats i recomanacions clau

Davant la magnitud de l'avís emès per Meteocat i Protecció Civil, és vital prendre certes precaucions. Es recomana assegurar portes i finestres, retirar objectes susceptibles de ser desplaçats pel vent des de balcons o terrasses, i evitar aparcar vehicles sota arbres o estructures febles.

A més, és aconsellable posposar qualsevol desplaçament no imprescindible durant les hores crítiques anunciades. Les condicions de visibilitat poden reduir-se dràsticament durant la tempesta, augmentant considerablement el risc d'accidents a la carretera.

Les autoritats catalanes també aconsellen mantenir-se informats en tot moment. Seguint l'evolució dels avisos emesos per Meteocat i atenent les recomanacions oficials difoses a través de mitjans de comunicació i xarxes socials. La prevenció i la informació contínua seran claus per minimitzar els riscos durant aquestes tempestes violentes.

Aquest episodi meteorològic extrem, encara que breu en durada, podria deixar una empremta considerable a la regió. Per això, l'atenció, preparació i cautela seran essencials per afrontar aquesta situació de forma segura i eficaç.