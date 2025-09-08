Tragèdia en una platja: Mor una dona de 58 anys

La tranquil·litat d'una jornada dominical es veié completament trencada per un succés inesperat i fatal. El que prometia ser un plàcid dia de platja per gaudir del final de l'estiu acabà convertint-se en un escenari de dol. Una dona perdé la vida de manera sobtada després de sortir de l'aigua, deixant un rastre de commoció entre els presents.
El succés mobilitzà ràpidament els serveis d'emergència, que acudiren al lloc amb l'esperança de revertir la situació. Tanmateix, els seus esforços resultaren inútils davant la gravetat del quadre clínic que presentava la víctima.
L'esdeveniment fatídic tingué lloc durant el matí del passat diumenge 7 de setembre. La víctima, una dona de 58 anys, es trobava gaudint de les aigües de la costa mediterrània. Sembla que, després d'un bany rutinari, la dona sortí del mar pel seu propi peu i fou aleshores quan s'esfondrà. Immediatament, entrà en aturada cardiorespiratòria sense que es pogués fer res per evitar el col·lapse. La tragèdia tingué lloc a la coneguda platja Torre de la Sal, situada al terme municipal de Cabanes, a la província de Castelló.
La ràpida però infructuosa resposta d'emergències
L'avís als serveis sanitaris es registrà exactament a les 10:41 hores del matí. El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) rebé l'alerta sobre una dona inconscient a la sorra. De manera immediata, es mobilitzà fins al lloc dels fets una unitat del Servei d'Ajuda Mèdica Urgent (SAMU). Els sanitaris arribaren amb celeritat a la platja de Cabanes per atendre la dona que jeia a terra. Li practicaren maniobres de reanimació cardiopulmonar avançada durant força estona.
Malgrat la rapidesa en l'actuació i els persistents esforços de l'equip mèdic, no fou possible recuperar-la. La dona no respongué a cap de les tècniques de reanimació aplicades pels facultatius desplaçats.
Finalment, els sanitaris només pogueren confirmar la defunció de la dona de 58 anys al mateix lloc del succés. La notícia causà una profunda desolació entre els banyistes que encara es trobaven a la zona. La Guàrdia Civil també es personà per custodiar el cos i obrir les diligències corresponents per esclarir els fets.
Un diumenge negre a la costa de Castelló
La platja de la Torre de la Sal és un enclavament familiar i generalment tranquil, conegut per les seves aigües calmades. Aquest paratge forma part del parc natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, una zona de gran valor ecològic. El succés ha tenyit de dol aquest conegut punt del litoral castellonenc a les acaballes de la temporada estival.
Incidents com aquest recorden la importància de la precaució i la vigilància constant als entorns aquàtics. Encara que les causes exactes de la defunció estan pendents de l'autòpsia, tot apunta a una fallada cardíaca sobtada.