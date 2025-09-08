Retencions a l'AP-7 per un cotxe avariat: més de 3 quilòmetres

L'inici de la setmana ha portat complicacions inesperades per a centenars de conductors. Un incident aïllat ha demostrat una vegada més la fragilitat de les principals artèries viàries. La jornada matinal es va veure alterada per un obstacle que va transformar un trajecte rutinari.
Molts ciutadans es van veure atrapats en una llarga cua de vehicles sense avís previ. Aquesta situació va generar retards significatius en una hora de màxima afluència circulatòria.
L'epicentre del caos es va localitzar en un punt neuràlgic per al transport regional. Les retencions van tenir lloc a l'autopista AP-7, afectant un tram de gran densitat. Concretament, l'embús es va formar entre els municipis de Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès. La circulació en sentit Girona va ser la principal damnificada per aquest succés imprevist. L'avaria d'un sol vehicle va ser suficient per col·lapsar un dels carrils disponibles.
Un inici de setmana complicat per als conductors
El matí de dilluns 8 de setembre començava com qualsevol altre per a milers de persones. El flux de vehicles s'intensificava amb el pas dels minuts a la xarxa viària catalana. Tanmateix, poc després de les vuit del matí, un cotxe va patir una avaria mecànica. Aquest contratemps va obligar el seu conductor a aturar la marxa en plena autopista. El vehicle va quedar immobilitzat, ocupant completament un dels carrils de circulació.
La informació va ser confirmada pel Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials. Cap a les 8:21 hores, l'entitat informava de la magnitud del problema. La cua de vehicles ja arribava als tres quilòmetres de longitud i seguia creixent.
La imatge difosa per les càmeres de trànsit mostrava una escena de congestió severa. Els llums de fre il·luminaven un panorama d'avanç lent i aturades constants. Aquest tram de l'AP-7 és conegut per la seva alta densitat de trànsit diari.
La fragilitat d'una artèria viària clau
L'autopista AP-7 no és una carretera qualsevol al mapa de Catalunya. Funciona com la columna vertebral que connecta la frontera amb França i el sud peninsular. El seu pas per la comarca del Vallès és especialment crític per la concentració industrial i residencial.
Milers de desplaçaments per motius laborals depenen de la seva fluïdesa cada dia feiner. Per això, qualsevol mínima incidència pot desencadenar un efecte dòmino de conseqüències imprevisibles.
Un sol cotxe avariat ha tornat a posar de manifest aquesta vulnerabilitat del sistema. La reducció de la capacitat de la via en un sol carril genera automàticament un coll d'ampolla. Els vehicles es veuen forçats a fer maniobres per canviar de carril, disminuint la velocitat. La densitat del trànsit en hora punta impedeix que la circulació pugui absorbir l'impacte ràpidament. Aquests esdeveniments subratllen la importància d'un manteniment adequat dels vehicles particulars.
La importància del manteniment i la prevenció
Tot i que les avaries mecàniques poden ser fortuïtes, moltes d'elles són evitables. Un correcte manteniment del vehicle redueix dràsticament les possibilitats de patir una fallada inesperada. Revisions periòdiques d'elements com el motor, els pneumàtics o el sistema elèctric són fonamentals. Ignorar els senyals d'advertència d'un cotxe pot derivar en situacions de risc. A més, pot causar greus perjudicis a centenars d'altres usuaris de la via.
Les autoritats de trànsit sempre recomanen senyalitzar adequadament la posició en cas d'avaria. Utilitzar els triangles d'emergència o el nou senyal V-16 és crucial per alertar altres conductors. També és vital contactar amb els serveis d'assistència en carretera tan aviat com sigui possible.
La rapidesa en la retirada del vehicle obstaculitzador és clau per restablir la normalitat. La prevenció i una actuació correcta són les millors eines per minimitzar el caos. Aquest incident és un recordatori de la responsabilitat compartida en la seguretat viària.