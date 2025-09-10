Problemes de trànsit entre aquestes dues vies importants de circulació

La rutina de milers de conductors s'ha vist alterada un cop més durant la jornada. La paciència ha estat la principal aliada per a qui es dirigia cap a la gran ciutat. Un nou episodi de circulació densa ha complicat la mobilitat en un punt neuràlgic.
Les retencions han generat un avançament lent i frustrant per a molts vehicles. Aquest tipus de situacions es repeteixen amb una freqüència cada cop més preocupant. El flux constant de vehicles s'ha vist interromput de manera significativa. Les autoritats de trànsit van emetre una alerta per informar els usuaris de la via.
L'epicentre d'aquestes complicacions s'ha localitzat a l'autopista AP-7. Concretament, el tram afectat ha estat el que discorre entre Sant Cugat del Vallès i El Papiol. La congestió s'ha produït en sentit Barcelona, una direcció crítica al migdia. El Servei Català de Trànsit confirmava la notícia a través dels seus canals oficials.
L'alerta es va emetre cap a les dotze i quart del migdia d'aquest dimecres. La causa principal d'aquestes retencions ha estat l'enllaç amb la carretera B-23. Aquest punt és conegut per ser un embut habitual per al trànsit rodat. La imatge difosa per Trànsit mostrava una llarga cua de cotxes i camions.
Un nus viari crític a l'accés a Barcelona
L'enllaç entre l'AP-7 i la B-23 constitueix una de les artèries més importants per a la mobilitat metropolitana. Funciona com una de les principals portes d'entrada i sortida de la capital catalana. Milers de vehicles particulars utilitzen aquest corredor per als seus desplaçaments diaris a la feina.
A més, representa una ruta essencial per al transport de mercaderies per carretera. La confluència d'aquests dos fluxos massius converteix el nus en un punt molt sensible. Qualsevol mínima incidència pot provocar un col·lapse de grans dimensions en poc temps.
L'estructura, tot i la seva capacitat, sovint es veu superada per l'alta demanda. Els experts en mobilitat fa anys que assenyalen la vulnerabilitat d'aquest punt específic. Les solucions a llarg termini semblen complexes i requereixen una planificació molt acurada. Mentrestant, els conductors pateixen les conseqüències d'una xarxa viària al límit. L'escena d'avui és un reflex d'un problema estructural molt més profund.
L'hora del migdia, un moment clau per a la congestió
Resulta interessant que l'embús no s'hagi produït a la típica hora punta del matí. La congestió registrada aquest dimecres ha tingut lloc al llindar del migdia. Aquest moment del dia presenta unes dinàmiques de circulació molt particulars i complexes.
Coincideixen els trajectes de professionals del transport amb desplaçaments laborals de mitja jornada. També s'hi sumen aquells que fan gestions o acudeixen a cites a la ciutat.
Aquesta barreja de perfils de conductors genera pics d'intensitat que sovint se subestimen. A diferència del matí, el trànsit del migdia pot ser menys previsible. La imatge compartida per les autoritats de trànsit és molt reveladora en aquest sentit.
S'observa una gran densitat de vehicles pesants compartint asfalt amb turismes. Aquesta combinació contribueix a reduir la velocitat mitjana i la fluïdesa general de la via. Els camions, per les seves dimensions i la seva menor capacitat d'acceleració, marquen el ritme.
El desafiament persistent de l'AP-7
Des de la liberalització dels peatges, l'AP-7 ha experimentat un augment exponencial del trànsit. Aquesta gratuïtat ha convertit l'autopista en l'opció preferida per a molts conductors. Tanmateix, aquest increment de vehicles no ha anat acompanyat d'una adaptació de l'estructura.
Com a resultat, els episodis de congestió s'han tornat una constant en el dia a dia. Les retencions ja no són exclusives dels dies festius o les operacions sortida.