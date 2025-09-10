Greus problemes de trànsit a la C-31 per un accident

La normalitat d'un matí de dimecres s'ha vist completament alterada per a milers de conductors. Un incident inesperat ha convertit una de les artèries viàries més importants en una autèntica ratera. La paciència dels afectats s'ha posat a prova en una jornada marcada pel caos circulatori.
El so dels clàxons i l'avanç lent dels vehicles dibuixaven un panorama d'absoluta frustració. Molts es preguntaven el motiu del col·lapse que havia aturat les seves rutines de manera tan abrupta.
L'epicentre del problema s'ha localitzat a l'autovia C-31, una via crucial per a la mobilitat metropolitana. La col·lisió ha tingut lloc a l'altura del terme municipal d'El Prat de Llobregat. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, el succés va tenir lloc passades les deu del matí.
Concretament, l'avís s'ha emès al voltant de les 10:40 hores d'aquest dimecres 10 de setembre. L'accident ha afectat de manera crítica la circulació en sentit Sitges, generant un efecte dòmino a les rutes properes.
Un nus logístic col·lapsat
El tram afectat de la C-31 no és un punt qualsevol a la xarxa viària catalana. Es tracta d'una zona d'altíssima densitat de trànsit per la seva ubicació estratègica. Aquesta autovia connecta directament la ciutat de Barcelona amb importants localitats costaneres i l'aeroport Josep Tarradellas.
La proximitat del punt del sinistre amb accessos a zones industrials i logístiques agreuja notablement les conseqüències. L'impacte sobre el transport professional i la distribució de mercaderies ha estat veritablement considerable durant tot el matí.
Les retencions s'han estès ràpidament, formant llargues cues que començaven diversos quilòmetres abans. Els vehicles s'han vist atrapats en un embut que avançava amb una lentitud desesperant. L'única via d'escapament habilitada ha estat un únic carril obert per circular cap a Sant Boi de Llobregat.
Aquesta mesura de contingència ha resultat insuficient per absorbir l'enorme volum de cotxes i camions. La congestió ha demostrat la fragilitat de la mobilitat en una àrea tan densament poblada com el Baix Llobregat.
La resposta dels serveis d'emergència
Immediatament després de rebre l'avís de l'accident, s'ha activat un complet dispositiu d'emergències. Patrulles dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat amb celeritat fins al punt quilomètric exacte del succés.
La seva tasca ha estat fonamental per assegurar el perímetre i evitar que es produïssin noves col·lisions. Els agents de trànsit han treballat intensament per regular el pas de vehicles pel carril habilitat. També han acudit al lloc equips de manteniment de carreteres per gestionar les restes de l'impacte.
Les imatges difoses per les autoritats de trànsit mostraven la complexa situació sobre l'asfalt. Diversos vehicles apareixien aturats mentre els efectius d'emergències feien les seves tasques amb professionalitat. La coordinació entre els diferents cossos ha estat clau per atendre els possibles ferits i començar les tasques de retirada. L'objectiu principal era restablir la circulació normal en el menor temps possible per minimitzar les molèsties.