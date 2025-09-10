Gir de 180 graus en la investigació de l'accident que ahir va col·lapsar l'AP-7

El que ahir semblava un desafortunat accident de greus conseqüències s'ha convertit avui en un cas de presumpta negligència flagrant. Tot just vint-i-quatre hores després que l'autopista AP-7 visqués una de les seves jornades més caòtiques, la investigació ha fet un gir total.
Els Mossos d'Esquadra han conclòs les seves primeres diligències, apuntant directament a la responsabilitat del conductor del camió. El caos que va paralitzar Tarragona durant més de vuit hores no hauria estat fruit de l'atzar. Les proves recollides assenyalen un cúmul d'irregularitats que van posar en greu risc centenars de persones.
La policia catalana ha estat contundent en el seu comunicat oficial, emès a través de les seves xarxes socials durant aquesta mateixa tarda. Els agents han formalitzat una denúncia contra el camioner implicat en el sinistre per una triple i greu infracció.
En primer lloc, se l'acusa d'una conducció negligent, la qual cosa suggereix que el seu comportament al volant no va ser l'adequat. El segon càrrec és el més evident: transportar la càrrega sense les mesures de seguretat correctes, causa directa del despreniment de les bigues. El tercer punt és, si cal, més preocupant, ja que el mateix vehicle no complia les condicions tècniques exigides per circular.
Crònica d'un col·lapse anunciat per la negligència
Aquest avenç en la investigació aporta una nova i ombrívola llum sobre els fets d'ahir. El col·lapse total de la principal artèria del Mediterrani, l'accident múltiple amb cinc vehicles implicats i les monumentals retencions no van ser una fatalitat.
Van ser, presumptament, la conseqüència directa de no haver assegurat correctament una càrrega de tones de ferro. A més, el mal estat del camió apareix ara com un factor determinant que va contribuir al fet que la tragèdia pogués produir-se en qualsevol moment. El risc era latent i, finalment, es va materialitzar al punt quilomètric 242 de l'autopista.
Recordem que el succés va obligar a desplegar un dispositiu d'emergències d'enorme magnitud, amb bombers, sanitaris i múltiples patrulles policials. La retirada de les bigues va requerir l'ús de grues ploma de gran tonatge en una operació que es va allargar durant gairebé tota la jornada.
Milers de conductors i transportistes van quedar atrapats durant hores, i les rutes alternatives també es van veure completament desbordades. Tot aquest caos, que va generar un enorme perjudici econòmic i personal, es revela ara com un esdeveniment que, amb tota probabilitat, s'hauria pogut evitar.
Les possibles conseqüències legals i per a la seguretat viària
Amb la denúncia formalitzada, el conductor del camió s'enfronta ara a un seriós procediment sancionador. Les infraccions són considerades molt greus per la Llei de Seguretat Viària i la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres.
La caiguda de la càrrega a la via, en generar un greu perill per a la resta d'usuaris, pot comportar multes econòmiques d'elevada quantia. A això s'hi sumen les sancions corresponents pel mal estat tècnic del vehicle i la conducció negligent El cas posa en relleu la importància dels controls de transport i les inspeccions tècniques per als vehicles pesants.