Evacuats diversos veïns per l’incendi d’un pis

Un fum negre dens va alertar tota una comunitat de veïns durant una tarda que semblava transcórrer amb normalitat. La tranquil·litat es va veure bruscament interrompuda pel so de les sirenes, anunciant un incident que requeria una intervenció urgent.
Els serveis d'emergència es van mobilitzar amb rapidesa cap a un edifici residencial, on les flames començaven a guanyar protagonisme en un dels seus habitatges. La situació va generar una gran expectació i nerviosisme a la zona, mentre els equips d'extinció treballaven a contrarellotge per controlar el perill imminent. La prioritat absoluta era salvaguardar la integritat de totes les persones que es trobaven a l'immoble afectat.
El succés va tenir lloc aquest passat dimecres a la tarda en un bloc de cinc plantes situat al carrer del pintor Coello de Rubí. El foc, l'origen del qual s'investiga, es va declarar en un dels pisos de la primera planta, desfermANT l'alarma general.
Els fets van passar entre la rambla del Ferrocarril i la carrer Abat Escarré, una zona concorreguda del municipi vallesà. La ràpida propagació del fum a través dels espais comuns va obligar a prendre decisions dràstiques per garantir la seguretat dels residents. L'escena es va omplir de vehicles de bombers i ambulàncies, creant un perímetre de seguretat que va alterar la rutina del veïnat.
Un desallotjament per fases i sense ferits
Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís de l'incendi cap a les cinc i mitja de la tarda. Immediatament, es va activar un ampli dispositiu que va mobilitzar fins a vuit dotacions al lloc dels fets.
En arribar, els efectius es van trobar amb un foc actiu en un habitatge de la primera planta. La primera acció va ser evacuar els ocupants del domicili directament afectat per les flames, posant-los a resguard. Tanmateix, el fum s'havia estès amb celeritat pel forat de l'escala i el celobert, comprometent la qualitat de l'aire a la resta de l'edifici.
Davant aquesta situació, el cos d'emergències va decidir procedir a l'evacuació preventiva de més veïns d'altres plantes. Aquesta mesura es va prendre per evitar possibles intoxicacions per inhalació de fum, un dels majors riscos en incendis d'interior.
Afortunadament, l'operació de desallotjament es va dur a terme de manera ordenada i sense que es produïssin ferits. La professionalitat dels bombers va permetre controlar la situació, transmetent calma als afectats tot i la tensió del moment. La col·laboració veïnal va ser també un factor clau per agilitzar el procés d'evacuació.
El balanç de danys i la tornada a la calma
Gràcies a la contundent intervenció dels equips d'extinció, l'incendi es va donar per extingit aproximadament una hora després del seu inici. Les flames van afectar principalment el pis on es va originar el foc, que va patir danys considerables.
A més, el fum i la calor van causar desperfectes al forat de l'escala i al celobert de l'immoble. Després d'una inspecció exhaustiva per part dels tècnics, es van descartar danys estructurals a l'edifici. Aquesta notícia va suposar un gran alleujament per a tots els residents, que temien per la integritat de les seves llars.