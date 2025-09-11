Calcinat un cotxe a la N-340

Una intensa columna de fum negre ha sorprès els conductors a mig matí. Les flames van devorar amb una inusitada rapidesa un vehicle que circulava per la carretera. El succés va provocar una immediata alarma entre els testimonis presencials de l'aparatós incident.
Afortunadament, la ràpida actuació dels equips d'emergència va evitar que hi hagués ferits. El vehicle, però, va quedar reduït a un munt de ferros completament irrecuperable.
L'incident es va desfermar en un punt conflictiu d'una de les vies més transitades. L'avís als serveis d'emergència es va produir cap a les deu i quaranta-quatre del matí d'aquest mateix dimecres. De seguida, diverses dotacions es van desplaçar fins al lloc dels fets amb gran celeritat.
El foc havia començat a propagar-se a elements propers del mobiliari urbà. El cotxe es trobava envoltat de flames, desprenent una calor veritablement sufocant al seu voltant.
Un matí de sobresalts al Baix Penedès
L'escenari d'aquest succés va ser el punt quilomètric 1195 de la carretera N-340. El tram afectat per l'incendi correspon al terme municipal de Bellvei, a la comarca del Baix Penedès. Aquesta carretera és històricament coneguda pel seu elevat volum de trànsit i la seva complexitat. La N-340 vertebra gran part de la costa mediterrània, essent una artèria de comunicació vital. Un incident d'aquestes característiques pot generar importants retencions en la circulació habitual.
Els Bombers de la Generalitat van confirmar l'extinció de l'incendi a través dels seus canals oficials. En la intervenció, van constatar que el foc havia calcinat completament el turisme implicat. A més, les flames van afectar parcialment un contenidor d'escombraries proper al voral.
La imatge del vehicle després de l'actuació dels bombers resultava certament desoladora. El xassís ennegrit i l'interior destruït mostraven la virulència que va assolir el foc.
La ràpida intervenció dels bombers va ser clau
La professionalitat i l'eficàcia dels equips d'extinció van resultar fonamentals per controlar la situació. Els bombers van desplegar el seu material i van atacar les flames des d'una distància de seguretat. El seu principal objectiu era sufocar el foc del vehicle i evitar que s'estengués. El risc d'explosió del dipòsit de combustible és una amenaça sempre present. Per aquesta raó, es va establir un perímetre de seguretat per allunyar els curiosos.
Un cop extingit l'incendi principal, els efectius van continuar refredant la carrosseria del cotxe. Aquestes tasques de refredament són crucials per prevenir que el foc es pugui reactivar posteriorment. Gràcies a la seva perícia, l'incident es va saldar sense que cap persona patís danys.
L'absència de ferits va ser, sens dubte, la notícia més positiva d'aquesta jornada. La dotació de bombers es va assegurar que la zona quedés sense cap perill potencial.
S'investiguen les causes de l'origen del foc
Encara és aviat per determinar l'origen exacte de l'incendi, però ja es plantegen algunes hipòtesis. Habitualment, aquest tipus d'incendis en vehicles solen estar relacionats amb fallades mecàniques. Un problema en el sistema elèctric o una fuita de combustible són causes molt comunes.
Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per esclarir els fets. El seu informe serà determinant per saber amb exactitud què va desencadenar l'aparatós incendi.