Caos a la B-20 per un accident

La jornada d'aquest dimecres ha quedat marcada per un important contratemps viari. Cents de conductors s'han vist atrapats en una circulació extremadament lenta i frustrant. El retorn a casa o a la feina després del migdia es va convertir en una autèntica odissea.
La paciència dels afectats va ser posada a prova en una de les artèries més concorregudes. Un incident inesperat va col·lapsar completament el flux normal de vehicles en un punt neuràlgic. La normalitat d'un dia feiner es va veure abruptament interrompuda per un succés imprevist.
La causa d'aquest caos va tenir el seu origen en un accident de trànsit ocorregut a l'autovia B-20. Concretament, el sinistre es va produir a l'interior del túnel de Santa Coloma de Gramenet. Aquest tram subterrani és conegut per la seva alta densitat de trànsit a gairebé qualsevol hora del dia.
El succés va afectar la circulació en sentit cap al Nus de la Trinitat, un distribuïdor viari clau per a la mobilitat de la capital catalana i la seva àrea metropolitana. Les conseqüències no es van fer esperar, generant un efecte dominó a les vies adjacents.
Un nus viari clau col·lapsat al migdia
L'alerta sobre l'incident va ser emesa pel Servei Català de Trànsit (SCT) a través dels seus canals oficials. L'avís es va produir concretament a les 13:46 hores d'avui, dimecres 10 de setembre de 2025.
Les càmeres de vigilància del trànsit van confirmar la situació tot just un minut abans. A les imatges difoses es podia apreciar una llarga filera de cotxes, furgonetes i camions completament aturats. La fotografia mostrava l'entrada del túnel amb vehicles parats a pocs metres els uns dels altres.
Segons la informació proporcionada per les autoritats de trànsit, l'accident va provocar una cua de dos quilòmetres. Aquesta retenció va afectar directament tots els vehicles que es dirigien cap a l'important enllaç del Nus de la Trinitat.
Aquest punt connecta algunes de les principals vies d'accés i sortida de Barcelona. Per tant, qualsevol problema als seus voltants té un impacte magnificat a la xarxa viària. L'hora del succés, just després de dinar, va agreujar encara més la situació per a molts professionals.
L'efecte dominó a les rondes de Barcelona
La B-20, també coneguda com la Ronda de Dalt, és una infraestructura vital per a la mobilitat barcelonina. Suporta diàriament un volum de trànsit de milers de vehicles que la fan servir per travessar la ciutat.
Un accident en un punt tan sensible com el túnel de Santa Coloma no només atura el trànsit local. També genera una reacció en cadena que col·lapsa altres vies importants que depenen de la seva fluïdesa. Aquest efecte dominó és un dels majors malsons per als gestors de trànsit urbà.
Quan la Ronda de Dalt es bloqueja, la pressió es trasllada immediatament a altres rutes alternatives. Carrers urbans i altres carreteres secundàries comencen a patir un augment inusual de vehicles. Els conductors cerquen desesperadament una sortida a l'embús, generant nous focus de congestió.
El Nus de la Trinitat és el cor d'aquest sistema circulatori tan complex. Un infart en una de les seves artèries principals, com la B-20, paralitza la resta de l'organisme. La interconnexió de les rondes fa que la seva vulnerabilitat sigui extremadament alta davant qualsevol imprevist.
La fragilitat de la mobilitat metropolitana
Aquest succés posa de manifest, un cop més, la fragilitat del model de mobilitat a les grans àrees metropolitanes. L'alta dependència del vehicle privat per als desplaçaments diaris converteix la ciutat en un sistema vulnerable.
Un simple xoc o una avaria poden desencadenar un col·lapse de dimensions considerables. Milers de persones veuen alterades les seves rutines i horaris per un únic incident en un punt estratègic. La manca d'alternatives viables per a molts ciutadans agreuja el problema de manera recurrent.