Ara la B-10: Retencions de 5 quilòmetres per un camió avariat

La tarda d'aquest dimecres s'ha convertit en un autèntic malson per a la mobilitat a Barcelona. Quan la Ronda de Dalt encara patia un col·lapse de nou quilòmetres per una avaria, sorgia una nova alarma. La seva via germana, la Ronda Litoral, se sumava al caos amb un incident similar.
La ciutat quedava així atrapada en una pinça de trànsit i congestió a les seves dues artèries principals. Milers de ciutadans van veure com el seu trajecte de tornada a casa es convertia en una odissea.
El nou focus del problema es va originar a l'autovia B-10, també coneguda com la Ronda Litoral. L'avaria d'un petit camió va ser el detonant d'aquesta segona gran complicació del dia. El Servei Català de Trànsit va informar puntualment del succés a través dels seus canals oficials.
Confirmava així que les dues grans vies de circumval·lació de la ciutat presentaven problemes greus simultàniament. La paciència dels conductors, ja minvada per la situació a la B-20, va arribar al seu límit.
La Ronda Litoral se suma al caos circulatori
El camió va quedar immobilitzat en un punt neuràlgic de la Ronda Litoral, a l'altura del Moll de la Fusta. Aquesta zona, ja de per si molt transitada, va veure com la circulació es complicava per moments. L'avaria es va produir en sentit Trinitat, una direcció clau per a la sortida de la ciutat.
El resultat va ser una cua de vehicles que va arribar als cinc quilòmetres de longitud. La imatge que oferien les càmeres de trànsit era la d'un sistema viari completament saturat.
La notificació de Trànsit es va produir a les 17:38 hores, gairebé en paral·lel a l'avís de l'incident a la B-20. Això confirma que el col·lapse va ser doble i simultani, afectant totes dues rondes alhora. La retirada del camió va presentar les dificultats habituals en aquestes circumstàncies de trànsit dens. Els equips d'assistència van haver de sortejar la mateixa congestió per poder arribar al lloc i alliberar la calçada.
Barcelona, atrapada entre dues rondes col·lapsades
La situació viscuda aquesta tarda ha estat excepcional per la seva magnitud i simultaneïtat. El sistema de rondes de Barcelona està dissenyat per distribuir el trànsit de manera eficient. Actuen com vasos comunicants, cosa que permet que una pugui absorbir part del flux de l'altra. Tanmateix, aquest dimecres aquesta vàlvula d'escapament no existia per als conductors. Amb les dues vies presentant retencions quilomètriques, no hi havia una alternativa viable per als usuaris.
La sensació d'estar atrapat es va apoderar de milers de persones que circulaven per la ciutat. Sortir del nucli urbà en direcció nord es va convertir en una missió gairebé impossible. Aquest doble col·lapse evidencia la fragilitat d'un model de mobilitat molt dependent d'aquestes dues infraestructures. Un parell d'avaries sense relació entre si han estat suficients per posar en escac tota una metròpoli.
Un dimecres negre per a la mobilitat metropolitana
La jornada passarà al record com un dimecres negre per al trànsit a l'àrea de Barcelona. L'impacte global d'aquestes incidències va molt més enllà de les meres molèsties als conductors. Es tradueix en un cost econòmic pel temps perdut i el combustible malgastat. El cost mediambiental també és molt elevat, amb milers de vehicles emetent gasos en punt mort.
Aquest escenari subratlla la urgència d'enfortir les alternatives al transport privat a la ciutat. Una xarxa de transport públic més robusta i fiable és l'única garantia per evitar col·lapses futurs. La doble avaria d'avui ha de servir com una lliçó i un punt d'inflexió. La planificació urbana s'ha d'enfocar a crear una ciutat menys vulnerable als imprevistos. L'objectiu final és garantir que la mobilitat dels seus ciutadans no depengui de tan poques artèries.