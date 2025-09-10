Accident de matinada a l'A3: Mor una noia de 24 anys

Les primeres llums de l'alba d'aquest dimecres van portar una notícia desoladora. Un tràgic succés ha tenyit de dol les carreteres, emportant-se una vida jove en un instant. El silenci de la matinada es va trencar per l'estrèpit d'un violent sinistre.
Dues persones viatjaven a bord d'un turisme el destí del qual va canviar per sempre. El viatge es va veure interromput de la manera més abrupta i dolorosa imaginable. Un final que ningú hauria pogut anticipar només uns minuts abans de l'impacte.
El vehicle en què es desplaçaven va sortir de la calçada per motius que encara es troben sota investigació. Va succeir en un tram d'autovia que, tot i ser tranquil de matinada, suporta una gran densitat de trànsit.
El cotxe va acabar fora de la via, amb danys que evidenciaven la severitat del cop sofert. Aquest fatal desenllaç va tenir lloc a l'autovia A3, un dels principals eixos de comunicació del país. Concretament, els fets es van produir al quilòmetre 69 de la citada via, a l'altura del terme municipal d'Estremera, a Madrid.
Un viatge truncat a la matinada
La víctima mortal de l'accident és una jove de només 24 anys. Viatjava com a ocupant al turisme i, lamentablement, va perdre la vida a l'acte. La violència de l'impacte li va provocar ferides d'una gravetat extrema i irreversible.
Les carreteres, especialment durant les hores de menor visibilitat, es converteixen en escenaris de risc. Aquest succés és un cru recordatori de la vulnerabilitat a l'asfalt. La investigació haurà de determinar ara si l'excés de velocitat o una distracció van estar darrere d'aquesta tragèdia.
L'avís del sinistre va arribar als serveis d'emergències a una hora molt primerenca. El rellotge marcava les 5:30 hores de la matinada quan el telèfon de Summa 112 va registrar l'alerta. Es va activar de seguida un dispositiu per atendre els possibles ferits amb la màxima celeritat.
La coordinació entre els diferents cossos d'emergències va resultar fonamental per gestionar la situació. En pocs minuts, diverses dotacions es van personar al lloc dels fets.
Ràpida mobilització dels equips d'emergència
Els sanitaris del Summa 112 que es van desplaçar fins al punt quilomètric es van trobar amb una escena desoladora. La seva intervenció va ser crucial per atendre l'únic supervivent del terrible accident. Tanmateix, res van poder fer per salvar la vida de la jove de 24 anys.
Els facultatius només van tenir la potestat de confirmar la seva defunció al mateix lloc del sinistre. L'informe preliminar va assenyalar que la víctima va patir un politraumatisme sever, a més de l'amputació d'un braç.
Juntament amb els serveis mèdics, també hi van acudir efectius dels Bombers de la Comunitat de Madrid. La seva tasca es va centrar a assegurar la zona per evitar riscos addicionals per a altres conductors. També van participar en les tasques de prevenció i neteja de la calçada, que va quedar afectada. Mentrestant, l'altre ocupant del vehicle, un home de 38 anys, va ser atès.
Els sanitaris van aconseguir estabilitzar-lo abans de procedir a la seva evacuació urgent a un centre hospitalari. Va ser traslladat a l'Hospital Gregorio Marañón per a una valoració més exhaustiva de les seves ferides. El seu pronòstic inicial és potencialment greu, presentant un traumatisme cranioencefàlic moderat.
Una investigació per esclarir el que ha passat
Aquest tràgic succés posa de manifest un cop més els perills de la conducció nocturna. Factors com el cansament, la somnolència o una visibilitat reduïda augmenten exponencialment el risc. Les autoritats no es cansen de recordar la importància de mantenir la màxima precaució al volant. Descansar adequadament abans d'emprendre un viatge llarg és una recomanació vital.
La Guàrdia Civil ja ha obert les diligències corresponents per esclarir les causes exactes de l'accident. La seva feina serà clau per determinar les responsabilitats i entendre la seqüència dels fets. La comunitat queda avui commocionada per la pèrdua d'una vida tan jove a la carretera.