2 ferits en un accident de trànsit a la GI-600: Intervé l'helicòpter

La carretera GI-600 és una de les vies principals de comunicació a la comarca de la Selva, a Girona. Aquesta carretera connecta localitats costaneres i de l'interior, com ara Blanes, Tordera i Lloret de Mar. És molt utilitzada tant per residents locals com per turistes a causa de la seva proximitat a zones d'interès turístic i comercial.

Tot i això, també és coneguda per registrar accidents a causa de l'alt trànsit que suporta. En els darrers anys, s'han realitzat obres per millorar la seguretat a la GI-600, com ara rotondes i nous accessos. Tot i aquests esforços, els accidents segueixen passant.

La combinació de trams sinuosos i zones d'alta velocitat incrementa els riscs a certs punts. Un d'aquests trams va ser escenari d'un accident greu ahir a la nit.

Accident a Tordera: Dos ferits i desplegament mèdic

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va intervenir després d'un accident entre un turisme i una motocicleta a la GI-600. El sinistre va passar a l'altura de Tordera, generant un desplegament mèdic urgent. Segons ha informat el SEM, dues persones han quedat ferides a l'incident.

| ACN

Un home va ser traslladat en estat greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Aquest trasllat va requerir un helicòpter medicalitzat a causa de la gravetat de les lesions.

D'altra banda, una dona ferida lleu va ser portada a l'Hospital de Blanes en una ambulància terrestre. Aquest operatiu va mobilitzar dues unitats terrestres i l'helicòpter i va subratllar la gravetat de l'accident.

Els helicòpters medicalitzats, clau en emergències

L'ús d'helicòpters medicalitzats és fonamental en accidents greus, especialment en zones allunyades d'hospitals especialitzats. En aquest cas, la decisió d'activar l'helicòpter va garantir que el pacient arribés ràpidament a l'Hospital Trueta, reconegut per la seva gran capacitat per tractar els casos crítics.

Aquests helicòpters són vitals per a emergències a carreteres com la GI-600, on l'accés ràpid pot ser complicat. Són particularment necessaris quan hi ha politraumatismes, lesions greus o situacions en què cada minut compta. La seva intervenció pot marcar la diferència entre la vida i la mort.

Tot i el seu cost elevat, els helicòpters medicalitzats són imprescindibles en un sistema sanitari modern i eficaç. El seu desplegament no només assegura una ràpida evacuació, sinó també un tractament immediat al trajecte, augmentant molt les possibilitats de supervivència.

| SEM

Finalment, les autoritats recorden la importància d'alertar el 112 de manera clara i precisa en cas d'emergències. Una descripció detallada del lloc de l'accident i de l'estat dels ferits facilita la resposta del SEM i optimitza els recursos disponibles. La col·laboració ciutadana és clau en aquests moments crítics.

La GI-600, tot i ser una artèria clau per a la mobilitat a la comarca, continua representant un desafiament en termes de seguretat viària. Amb una educació viària correcta i la implementació d'unes mesures addicionals, es podria reduir molt el nombre d'accidents en aquesta carretera, protegint conductors i vianants.