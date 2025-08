La xocolata que només té etiqueta en català: elaborada pel millor del món

per Joan Grimal

El nom de Lluc Crusellas s'ha convertit en sinònim d'excel·lència en el món de la rebosteria. Des que va guanyar el prestigiós World Chocolate Masters el 2022, no ha deixat de sorprendre amb la seva creativitat, el seu domini tècnic i la seva aposta pels productes de proximitat.

La seva xocolata ha cridat l'atenció no només pel seu gust, sinó per un detall que ha generat conversa: el seu etiquetatge és exclusivament en català. La periodista Eva Piquer ho expressava amb entusiasme a les xarxes socials: “He comprat xocolata de Lluc Crusellas. L'etiquetatge és només en català i la xocolata és boníssima”.

De Vic al món: un mestre artesà

Crusellas, originari de Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona), és el cap de pastisseria d'El Carme, un obrador vinculat al grup Pavic a Vic. La seva formació, la seva passió pel cacau i la seva disciplina el van portar a representar Espanya al World Chocolate Masters, on va competir amb mestres de 17 països i es va imposar després de tres dies de proves a París.

| Pixelshot, Khosro, XCatalunya

Les proves incloïen des de bombons, snacks i postres fins a escultures de xocolata a gran escala, un camp en què Lluc va demostrar una destresa extraordinària. Només deu finalistes van arribar a la ronda definitiva, i va ser Crusellas qui va acabar alçant-se amb el títol de millor xocolater del món el 2022.

Un procés artesanal amb identitat

La xocolata que produeix Lluc Crusellas s'elabora amb una atenció gairebé quirúrgica al detall. Es parteix sempre d'una selecció meticulosa de grans de cacau d'origen controlat. Després es realitza un procés complet de torrat, conxat i temperat, tot respectant els temps de cada fase per preservar els aromes naturals i aconseguir una textura sedosa i equilibrada.

| Instagram

A més, Crusellas aposta per ingredients de proximitat en les seves elaboracions complementàries, com fruits secs del territori, cítrics de la Mediterrània o sal de les salines de la costa catalana. El seu enfocament és artesanal, sostenible i profundament lligat a la terra.

Una xocolata amb missatge

El que distingeix també la seva proposta és la cura pel disseny i la comunicació del producte. Cada tauleta està embolicada en un packaging elegant, sobri i amb informació detallada en llengua catalana, en un gest que reforça la identitat cultural del producte.

Aquest detall ha estat valorat per molts consumidors que hi veuen una manera de defensar la llengua a través del comerç de qualitat. La seva etiqueta transmet no només informació nutricional, sinó també filosofia: respecte pel producte, creativitat culinària i una forta voluntat d'internacionalització sense perdre les arrels.

Converses a Manresa i passió per ensenyar

Recentment, Lluc Crusellas va participar en un col·loqui a Manresa al costat de la periodista Judith Càlix, directora de la revista Cuina. L'esdeveniment s'emmarcava dins del cicle “Pessics de Vida” del Cosmògraf 2024, i va tenir lloc al Centre Cultural del Casino. Allà, va compartir la seva experiència al concurs internacional, va parlar dels seus inicis i va explicar com visualitza el futur de la pastisseria catalana.

A més, Crusellas ha manifestat en diverses ocasions el seu desig de formar noves generacions, convençut que l'excel·lència s'aconsegueix amb esforç, però també amb generositat i vocació pedagògica.

Un referent de la xocolata europea

Des que va ser coronat a París, el seu reconeixement ha crescut tant dins com fora de Catalunya. Ha col·laborat en fires, congressos i tallers a diferents països, i el seu nom ja forma part del grup selecte de xocolaters que marquen tendència a nivell mundial.

I tot va començar amb una idea clara: la xocolata no és només un dolç, és una forma d'expressió. Lluc Crusellas ho demostra amb cada creació. Un gust exquisit, una tècnica impecable i un missatge cultural que el fa encara més valuós.