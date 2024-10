Les millors ofertes de treball de Bonpreu Eslcat, molt a prop de casa teva

Els supermercats del grup Esclat Bonpreu necessiten gent per treballar. Amb l'alt volum de treball gràcies a la seva expansió a Catalunya cal augmentar-ne la plantilla. Les ofertes són molt variades i per a tots els gustos. Són a diferents llocs de l'empresa, especialment dins del supermercat, però també en llocs de gestió.

Els horaris poden ser de matins, tardes o rotatius, depenent de l'establiment. De manera que podreu triar el que més us convingui. Només cal posar a Google, " ofertes de feina Bonpreu" i aquestes apareixeran a la primera entrada. No obstant això, us volem posar les coses una mica més fàcils i us explicarem algunes d'elles, que considerem importants i interessants.

A la part superior dreta de la pàgina web, apareix una paraula clau "inscriure'm". Hauràs de fer clic a aquesta paraula per inscriure't, com a cercador de treball. Hauràs de proporcionar les teves dades, com ara noms, cognoms, adreça, telèfon i mail i el programa, de manera automàtica, t'avisarà de noves ofertes de treball.

| Bonpreu

Actualment hi ha 73 ofertes de feina, repartides en 20 pàgines diferents. Per exemple, al Pla de l'Estany, hi ha una oferta de dependent, amb horari rotatiu. A la zona del Gironès, un professional de la botiga per treballar en productes frescos i secs. A Cervelló, una oferta de treball de preparador de comandes. A Osona, una oferta de tècnic de manteniment. També a Osona, a la mateixa zona, una oferta de tècnic comptable.

A Puigcerdà trobaràs una oferta de responsable de botiga, igual que a Tremp, a Viladecans, Collbató, Terrassa, Manresa, Barcelona, Ripoll, Fraga, Vic, Olot i Banyoles.

Al Tarragonès trobaràs una oferta de dependent, igual que en molts altres supermercats que també busquen aquest perfil. A l'Alt Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, el Baix Camp, el Montsià, la Ribera d'Ebre, el Pallars Jussà, el Maresme.

Tots aquests llocs, com dèiem, els pots trobar a la web de Bonpreu de manera molt fàcil i intuïtiva. Només has de fer clic a l'oferta en qüestió i apareixerà més informació sobre les condicions de treball.

Tipus d'ofertes

Els torns poden ser rotatius, als matins o a les tardes. També hi ha torns de nit, per fer feines de reposició de productes i torns de caps de setmana, per a aquells treballadors que els ho puguin permetre, amb les compensacions econòmiques que corresponguin. A més, tots els treballadors del grup Esclat Bonpreu tenen un 8% de descompte en totes les compres.