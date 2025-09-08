Mercadona torna a avançar Aldi i Lidl: la delícia que costa molt poc i triomfa

La pasta és un pilar bàsic de la gastronomia italiana i àmpliament consumida arreu del món. No només és versàtil, sinó que forma part essencial de la dieta mediterrània, afavorida per la seva facilitat de preparació i sabor inconfusible. A més, les seves diferents formes i combinacions permeten crear una varietat gairebé infinita de plats que captiven tota mena de paladars.
La pasta és un aliment bàsic que forma part de les taules de milions de persones arreu del món. A cada llar, és un plat que s'adapta als gustos i necessitats de tothom. A més, la seva versatilitat permet crear des de receptes senzilles fins a plats més sofisticats.
L'estrella de Mercadona: el tortiglioni, un clàssic
D'entre les varietats disponibles, el Tortiglioni destaca per la seva forma de tub gran i estriat. Aquesta estructura permet que la pasta absorbeixi millor les salses, fet que la converteix en l'opció perfecta per a receptes amb salses denses o gratinats. La pasta Tortiglioni s'adapta a plats tradicionals com el Tortiglioni alla Norma o el Tortiglioni al pesto, que destaquen per la seva facilitat de preparació.
Aquest tipus de pasta és especialment ideal per a qui cerca alguna cosa més que una recepta comuna, ja que ressalta en plats gratinats, amanides fredes o acompanyada d'un bon pesto. La seva capacitat per fusionar-se amb qualsevol mena de salsa la converteix en una opció versàtil i deliciosa per a qualsevol ocasió.
Mercadona i el preu a l'abast de totes les llars
Mercadona ha posat a disposició la pasta Armando en la seva varietat Tortiglioni a un preu d'1,40 euros per paquet de 500 grams. Un preu que la situa com una opció econòmica, sense sacrificar qualitat, ideal per a qui cerca el millor sense gastar de més. Amb el seu cost assequible, aquesta pasta italiana d'alta gamma es presenta com una excel·lent alternativa davant d'altres opcions del mercat.
El pack inclou 500 grams de Tortiglioni de sèmola de blat dur, fet que assegura una pasta ferma, ideal per mantenir la seva textura després de la cocció. A més, la pasta es presenta en un paquet de 500 g, suficient per a diversos àpats familiars.
Mercadona posa la tradició italiana a l'abast
A més de la varietat Tortiglioni, la pasta Armando està disponible en altres formats, com spaghetti, que també gaudeix de gran popularitat. Mercadona s'assegura d'oferir productes autèntics que compleixen amb les expectatives dels consumidors més exigents.
El compromís amb la qualitat es reflecteix també en el procés d'elaboració, que segueix rigorosament les normes i tècniques de producció italianes. En conseqüència, Mercadona segueix demostrant la seva capacitat per oferir productes que compleixen amb els estàndards de qualitat més alts a preus molt competitius.