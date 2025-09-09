Logo xcatalunya.cat
Societat

Felicitats màximes a Mercadona: el dolç baratíssim que triomfa entre infants i pares

Mercadona ha conquerit tothom pel sabor deliciós, el preu i la capacitat de fer gaudir tota la família

per Angélica Oyarzún

El retorn de certs productes al mercat sol generar una gran expectació, especialment quan estan relacionats amb la nostàlgia i les experiències de la infància. Mercadona, conegut per sorprendre els seus clients amb noves propostes, ha aconseguit captar l'atenció amb un producte que té un gran poder d'atracció.

Aquest producte de Mercadona ha generat una veritable febre de compra entre els consumidors, especialment en famílies i grups d'amics que busquen compartir. El més cridaner d'aquest llançament és la combinació de gust, preu i la possibilitat de reviure moments especials. Una cosa que no sempre és fàcil de trobar als prestatges dels supermercats.

La varietat de Mercadona que conquereix tothom

El que diferencia aquest producte d'altres de similars és la seva varietat. A l'interior, hi podem trobar algunes de les llaminadures més tradicionals i estimades. Maduixes de gominola, els ous ferrats de dos colors i els famosos ossets de goma són algunes de les varietats.

Cada peça destaca per la seva barreja de textures, toves i més fermes, juntament amb una paleta de colors cridanera. La varietat en aquest assortiment permet que cada persona trobi la seva preferida sense haver d'adquirir diverses bosses diferents.

Aquesta diversitat de gustos i formes ha estat clau en el seu èxit, perquè ofereix alguna cosa per a tothom. En definitiva, satisfà des dels més petits fins als adults que busquen un toc de nostàlgia.

Mercadona: un preu imbatible i el format perfecte

En un mercat on els preus de les llaminadures tendeixen a pujar, Mercadona ha aconseguit mantenir un preu a l'abast de tothom. Per només 1,60 euros, els clients poden endur-se 300 grams d'aquest assortiment. Definitivament, una opció perfecta per a aquelles famílies que busquen productes econòmics sense renunciar al gust.

A més, la mida resulta pràctica, sent prou gran per compartir en trobades però sense ser tan gran per quedar obert durant dies. Aquesta mida fa que sigui ideal per a celebracions informals, jocs a casa o com a caprici puntual.

Un dolç que desperta records

El veritable encant d'aquest producte no rau només en el seu gust, sinó en el que ens fa reviure. En obrir la bossa, els consumidors es transporten a la infància, recordant aquells dies de jocs i celebracions on les gominoles eren el gran atractiu. Avui dia, moltes persones compren aquest dolç per compartir-lo amb els seus fills o per gaudir-ne en solitari, evocant aquells records d'infància.

Mercadona ha aconseguit conquerir els seus clients amb un producte que ha aconseguit convertir-se en un èxit rotund. El Mix de llaminadures Hacendado continua sent un clàssic al mercat, demostrant que, de vegades, el més simple és el que més agrada.

