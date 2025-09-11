Marca catalana i artesanal: Bonpreu t'ofereix una promoció excel·lent

Els consumidors a Catalunya valoren cada cop més els productes de proximitat i l'elaboració acurada. Aquest canvi de mentalitat ha impulsat notablement el sector de les microcerveseres locals.
Molts compradors cerquen sabors autèntics i propostes que reflecteixin el caràcter del territori. Aquesta tendència transforma els lineals dels supermercats, que amplien la seva selecció amb marques artesanals. Aquestes begudes ofereixen una alternativa interessant davant les opcions industrials més estandarditzades.
Cervesa del Montseny, un referent artesà a Bonpreu
L'auge de la cervesa artesana respon a una recerca de qualitat i diferenciació per part del públic. Els compradors llegeixen les etiquetes amb més atenció i s'interessen pels ingredients i el procés. Cervesa del Montseny s'ha consolidat com una de les marques més reconegudes en aquest segment.
La seva producció es basa en el compromís amb matèries primeres de qualitat i receptes innovadores. Per això, la seva presència en cadenes com Bonpreu facilita l'accés a aquestes creacions singulars. Disposar d'aquestes cerveses al supermercat habitual és un gran avantatge per a molts aficionats.
Com aprofitar l'oferta 4x3 a Bonpreu
La cadena de supermercats Bonpreu ha llançat una atractiva promoció per als amants de la cervesa local. Es tracta d'una oferta 4x3 en totes les cerveses artesanes de la marca Cervesa del Montseny. El termini de la promoció acaba el pròxim dilluns 22 de setembre.
La promoció permet als clients combinar diferents varietats de la marca en un mateix pack. El format inclòs en aquesta campanya és el d'ampolles i llaunes de 330 mil·lilitres. La condició de l'oferta especifica que es descomptarà sempre la unitat de menor import. La vigència d'aquesta promoció i el seu preu específic per unitat són dades no indicades.
Aquesta és una excel·lent ocasió per explorar la gamma de la cervesera catalana. Pots crear un petit pack de degustació personal combinant una IPA amb una lager o una de blat. Per exemple, prepara una selecció per a un sopar amb amics i marida cada cervesa amb un plat. Comença amb una cervesa rossa suau per als aperitius i continua amb una IPA més intensa per al plat principal. Acaba amb una cervesa negra per acompanyar les postres de xocolata, creant una experiència completa.
Per conservar la cervesa artesana en òptimes condicions, guarda-la sempre en un lloc fresc i fosc. L'exposició a la llum i a la calor pot afectar negativament el seu sabor i aroma. En planificar la teva compra, revisa les varietats disponibles per assegurar una combinació variada. Aquesta promoció facilita el descobriment de nous estils sense un gran desemborsament inicial.