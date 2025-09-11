Ja és a Lidl: han portat l’aparell de marca amb què feia temps que somiaves

A Lidl arriben propostes de marca que encaixen amb rutines de cura personal a bon preu. Molts buscaven un aparell que fos versàtil i còmode per començar el dia amb ordre. Aquesta setmana apareix una opció que promet rapidesa, facilitat i un manteniment molt simple.
Veure's bé cada matí depèn d'accions que, de vegades, poden resultar tedioses per ser part de la rutina diària. Per això, la clau és disposar d'eines ràpides que aportin ordre, rapidesa i seguretat personal. I si a això s'hi suma un molt bon preu, la decisió es pren sense dubtar gaire.
Lidl explica què la fa destacar en l'afaitat
Molts clients esperen solucions clares i confien en Lidl per a un afaitat còmode i sense complicacions. És per això que l'arribada d'aquest producte a les botigues està causant alegria a milions de clients.
Ja està disponible la Philips Serie 1000 Afeitadora, també referida com Philips Rasierer Serie 1000. La proposta està feta, especialment, per a un afaitat ràpid i apurat, cosa que es pot aconseguir gràcies al sistema de fulles PowerCut. A més, integra 27 fulles autoafilables per mantenir un rendiment constant.
També segueix els contorns facials gràcies als capçals flexibles que es mouen en tres direccions. L'ús còmode es reforça amb un mànec ergonòmic de goma que facilita l'agafada. Fer la neteja de l'afaitadora després de cada ús resulta molt simple, perquè per obrir-la només cal prémer un botó.
El disseny facilita cada passada
El tipus de funcionament de l'afaitadora és amb bateria, per la qual cosa resulta pràctic per utilitzar en qualsevol lloc. Així, salva matins amb el temps just abans d'una reunió o videotrucada imprevista. A més, permet un retoc després del gimnàs o en un viatge quan no hi ha endolls a mà i urgeix sortir llest.
Disposa de 30 minuts d'autonomia després de 8 hores de càrrega, aquesta és una dada pràctica i necessària per organitzar la rutina diària. El seu ús en sec garanteix la rapidesa i la comoditat en qualsevol moment i lloc. Així, resulta fàcil integrar l'afaitat en agendes ajustades sense complicacions.
L'afaitadora que posa a la venda Lidl reuneix només avantatges. El cos és rentable i resistent a l'aigua, cosa que simplifica el manteniment després de cada passada. El sistema de fulles PowerCut busca un tall estable i uniforme a tot el rostre i poder obrir-la amb un sol botó la fa perfecta.
El preu és de 32,99 euros, una xifra competitiva tractant-se d'un dispositiu de marca. A la caixa s'hi pot trobar una afaitadora, una tapa protectora i un cable de càrrega USB-A, per la qual cosa pots començar sense accessoris extra. Amb la Philips Serie 1000 s'aconsegueix un afaitat ràpid i apurat amb un maneig senzill i directe.