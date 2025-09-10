He trobat a Mercadona la fragància irresistible que necessitava: menys de 2 euros

No sempre cal deixar-se un dineral per gaudir d’un bon perfum i aquesta idea és la que guia aquest descobriment a Mercadona. És una novetat que connecta qualitat i preu i que et regala una fragància inoblidable. De vegades el millor és més a prop del que penses, a més amb un cost que sembla gairebé de regal per a qualsevol butxaca.
Parlem de l’últim de Mercadona, un producte que encaixa molt bé en les rutines diàries. Quan trobem una aroma còmoda i versàtil, solem repetir, perquè facilita el dia sense exigir grans decisions ni pressupostos alts ni rituals complexos. Un format petit ajuda també, ja que cap a qualsevol bossa, a més de permetre reaplicar en moments clau amb total naturalitat.
Mercadona sorprèn amb aquesta fragància barata
La protagonista és la nova Mini Eau de Parfum Flor de Mayo Ruby, una colònia de Mercadona en flascó de 20 ml per 1,85 euros. Parlem de menys de dos euros per una aroma delicada i que ofereix molt més, convertint-se en un dels bàsics del dia a dia. El flascó sorprèn pel seu tamany, ja que cap al palmell de la mà, i es presta a portar-lo sempre a sobre sense esforç ni remordiments.
Les notes de sortida són un cop afruitat que enganxa, perquè barreja préssec, pera i bergamota amb un inici fresc, sucós i gairebé espurnejant. Després arriba un cor floral i delicat, amb gessamí, peònia i muguet, que resulta femení i molt còmode de portar en qualsevol ocasió. El fons combina fruits vermells, sàndal i almizcle i aconsegueix una calidesa envoltant que convida a repetir i deixa una estela fresca sense resultar pesat.
El perfum de Mercadona amb disseny elegant i que allibera de remordiments
L’envàs simple guanya presència amb el seu color robí intens, que aporta un punt elegant i fa que destaqui al prestatge sense esforç visual. Quan l’obres, transmet la idea de perfum cuidat malgrat el seu tamany i a més convida a fer-lo servir diverses vegades al dia amb confiança. Amb fragàncies cares solem fer-ne poc ús, però amb aquest perfum de Mercadona ve de gust aplicar abans de treballar, després de dinar o en sortir a prendre alguna cosa sense pensar-hi gaire.
El preu d’1,85 euros deixa la boca oberta i explica un èxit que molts recomanen tan bon punt el descobreixen. La col·lecció Flor de Mayo ofereix mini perfums de 20 ml amb diferents aromes. Els que estan pensats per ser pràctics i amb preus que poques vegades superen els dos euros.
Els seguidors més fidels dels productes de Mercadona l’han inclòs a les seves xarxes. «En el meu cas ja és un imprescindible», perquè funciona, és fresc, és floral i té aquest punt càlid que recorda el luxe de sentir-se bé. És un dels comentaris de qui ja l’ha fet el seu favorit.