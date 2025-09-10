Fran Susín (dietista) troba al Mercadona el 'snack' més bo: 'Aquest me l'emporto'

Tenir cura de l'alimentació no està renyit amb donar-se un caprici i convé triar opcions senzilles i saboroses. A Mercadona abunden alternatives econòmiques que encaixen en les rutines diàries, individuals o familiars sense complicacions. Així, molts consumidors cerquen idees útils que equilibrin sabor, rapidesa i control d'ingredients.
Els professionals de la nutrició solen recomanar les opcions millors per mantenir una bona salut, però que siguin delicioses. I que, a més, pel ritme accelerat que té la vida, es puguin preparar en minuts. Per això, quan un dietista assenyala un producte concret, creix l'interès per provar-lo sense demora.
Fran Susín recomana el millor snack de Mercadona
El dietista Fran Susín aposta pel blat de moro per a crispetes de Mercadona, marca Hacendado. La seva elecció és clara perquè són molt més sanes que les crispetes que ja venen preparades. A les seves xarxes, presenta les opcions conegudes, però remata amb el que per a ell és el més sa i saludable i ho resumeix en una frase directa: "Aquest me l'enduc".
La referència exacta és al blat de moro crispetes pipocas, un gra per fer a casa amb control total. Susín destaca que es preparen en una paella amb un punt d'oli i estan llestes en un minut. Així, proposa un snack ric i senzill que encaixa en plans quotidians.
Mercadona ho ha pensat tot i Susín ho explica
La preparació descrita pel dietista és pràctica i no requereix utensilis especials. N'hi ha prou amb escalfar la paella, afegir el gra i moure suaument fins que el blat de moro exploti. En acabar el procés, s'obté una ració recent i ajustada al gust sense complicacions.
Triar el gra davant de bosses ja fetes permet prescindir d'afegits superflus. A més, la cocció al moment manté textura cruixent i sabor neutre llest per personalitzar. Per això, la proposta encaixa tant en berenars ràpids com en moments d'oci a casa.
Les crispetes pipocas de Mercadona són molt assequibles
El preu de l'envàs de 250 grams és de 0,86 euros, cosa que facilita incloure'l al cistell setmanal. El paquet indica el contingut com 250 g, un format còmode per a diverses preparacions. Així mateix, el producte apareix com Hacendado, referència habitual a la cadena valenciana.
A la cara posterior figura l'ingredient com a blat de moro cru per a crispetes, sense més detalls destacats. La taula nutricional de l'envàs assenyala 340 kcal per cada 100 grams de producte, convertint-se en una opció sana, però per menjar amb moderació.