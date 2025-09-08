Logo xcatalunya.cat
Home amb expressió d'alegria i els braços alçats davant d'una botiga Lidl
Des d’avui, Lidl fa feliços tots els manetes i amants del bricolatge | Lidl, Vkstudio, Montaje propio
Felicitat màxima per als 'manetes' de casa: Lidl acaba de portar la millor eina

Una eina completa, pràctica i fàcil de fer servir que promet millorar els teus projectes de bricolatge

Per als entusiastes del bricolatge i les reparacions a casa, tenir les eines adequades marca la diferència. Les opcions al mercat són moltes, però hi ha productes que destaquen per la seva funcionalitat i versatilitat. Lidl acaba d’incorporar una eina que promet facilitar molt la feina a casa, ideal per a qui cerca solucions pràctiques i efectives.

Amb l’arribada d’aquesta novetat, els 'manetes' tindran una eina robusta i fàcil d’utilitzar. Gràcies al seu disseny i a les seves característiques, és l’eina ideal per a qui cerca precisió i fiabilitat. Es pot fer servir tant per experts com per simples aficionats al bricolatge.

Estoig d'eines verd amb compartiments plens de femelles i unes alicates amb mànecs verds i peces de colors
La rebladora de femelles que ha portat Lidl avui és la felicitat per a tots els manetes | Lidl, xcatalunya.cat

Lidl: característiques i detalls de la rebladora

La rebladora Parkside ve amb un total de 151 peces, cosa que la converteix en un joc complet per fer una àmplia varietat de tasques. Inclou 5 jocs de broquets intercanviables, que cobreixen mides de reblons cecs comuns, de M5 a M12.

El disseny de les alicates permet una agafada còmoda i segura, cosa que facilita la feina durant llargs períodes. El kit és perfecte per inserir rosques en materials prims com tubs de metall o xapes. A més, les alicates s’adapten molt bé a la mà, cosa que permet treballar amb precisió.

Aquest conjunt d’eines inclou també una clau de muntatge per canviar fàcilment els broquets i tot es guarda ordenadament en un pràctic maletí d’emmagatzematge. Amb tot això, està preparat per enfrontar-se a diverses tasques sense complicacions.

Publicitat d’una reblonadora de femelles Parkside amb accessoris i caixa d’emmagatzematge, mostrant una persona utilitzant-la sobre una taula de treball, amb el preu de 34,99 euros destacat en groc.
La rebladora porta un joc de 151 peces i, a més, el preu és increïble | Lidl, xcatalunya.cat

Ús i avantatges de l’eina de Lidl

La rebladora de femelles és ideal per treballar amb materials de diferents gruixos. Els reblons cecs que inclou el kit són d’acer galvanitzat, cosa que els dona durabilitat i resistència a la corrosió. A més, les alicates són adequades per treballar amb reblons de mides M5, M6, M8, M10 i M12, cobrint una àmplia gamma d’aplicacions.

Els broquets intercanviables permeten adaptar-se a les necessitats del projecte en qüestió. Amb una carrera de treball màxima de 9 mm i un pes total d’aproximadament 2,85 kg, aquest conjunt és robust, però còmode d’utilitzar. A més, ve en un maletí que facilita el transport i l’emmagatzematge, mantenint tot al seu lloc per a un accés ràpid i eficient.

Persona utilitzant una reblonadora manual amb guants de treball i el logotip de Lidl a la cantonada superior dreta
L'eina que ha portat Lidl és tan fàcil d'utilitzar que tothom la pot fer servir fàcilment | Lidl, xcatalunya.cat

La rebladora de femelles Parkside estarà disponible a les botigues Lidl des d’avui. El seu preu de 34,99 euros fa que sigui una opció atractiva per als aficionats al bricolatge que cerquen una eina professional. Sens dubte, és una eina essencial per a qui gaudeix fent les seves pròpies reparacions o feines de manteniment a casa.

