Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Un home somrient amb samarreta blava fa un gest d'aprovació amb el polze cap amunt davant d'un edifici amb un rètol verd.
Els homes corren a Mercadona per aconseguir aquest producte | Mercadona, Minerva Studio
Societat

Fileres enormes a Mercadona per aconseguir un producte únic: millor que Nivea Men

El llançament de cura masculina fa que tothom es precipiti a comprar-lo: és qualitat provada a preu ajustat i per a ús diari

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

L'autocura masculina guanya espai i demana solucions clares per al rostre i el cos, però sense complicacions. La prioritat és protegir, hidratar i reparar amb rutines senzilles i constants. A més, evitar irritacions s'ha convertit en un objectiu bàsic del dia a dia.

La resposta la porta Mercadona i arriba amb propostes formulades específicament per a aquestes necessitats habituals. El seu gran valor és cobrir neteja, hidratació i suport davant signes d'edat en una mateixa línia. Així, les rutines de matí i nit s'integren sense passos innecessaris ni temps llargs i a un preu molt baix, només 5 euros.

Crema contorn d’ulls Men Care de Deliplus en primer pla amb fons de supermercat desenfocat.
El contorn d’ulls Regen Skin és un dels productes més buscats pels homes moderns | Mercadona, Google Maps, xcatalunya.cat

Contorn d'ulls de Mercadona: d'aquesta manera actua

El Contorn d'ulls Regen Skin és una crema orientada a atenuar bosses i ulleres amb una acció hidratant i tensora. El seu objectiu és recuperar flexibilitat i fermesa en una pell especialment fina i exposada. D'aquesta manera, l'aspecte del contorn es torna més uniforme dins d'una rutina senzilla.

El producte està indicat per a tot tipus de pell, per la qual cosa encaixa en diferents necessitats. En reduir signes d'envelliment visibles al voltant de l'ull, aporta un acabat descansat. A més, reforça la sensació de confort que es busca en un gest ràpid i repetible.

Producte de cura facial per a homes de Mercadona sobre una superfície de fusta al costat d’una tovallola grisa i un recipient blanc.
És una rutina diària que és molt fàcil d’aplicar i millora visiblement la pell del contorn dels ulls | Mercadona

Mercadona ho explica: components i beneficis

La fórmula inclou bakuchiol, un actiu d'origen natural amb comportament retinol-like orientat a revertir signes de l'edat. Aquest ingredient treballa sobre textura i to sense exigir passos addicionals a la rutina diària. Juntament amb ell, un extracte vegetal d'acció reafirmant i tensora dona suport al resultat global.

L'equilibri entre hidratació profunda i fermesa és el centre de la proposta. Hidratar la zona periocular contribueix a suavitzar el relleu i a millorar l'aspecte de l'ullera. Al mateix temps, l'efecte tensor aporta subjecció visual allà on més es nota el cansament.

Muntatge amb contorn d'ulls per a homes de Mercadona i al costat un home tractant-se les ulleres
Amb aquest producte de Mercadona disminueixen les ulleres, les bosses i els signes de cansament | Mercadona, Africa Images

Com aplicar-lo, pas a pas

La pauta és clara i fàcil d'incorporar. Es recomana aplicar al matí i a la nit amb la pell neta, començant per una quantitat moderada. Amb l'ajuda de l'aplicador, s'estén el producte al voltant del contorn i es fan tocs amb les puntes dels dits des del llagrimal cap a l'extrem.

Aquest gest afavoreix l'absorció i evita friccions innecessàries en una zona delicada. Convé evitar el contacte directe amb els ulls per mantenir la comoditat durant l'ús. Integrat diàriament, el procés es torna automàtic i no afegeix complexitat a la rutina.

Regen Skin reuneix els elements essencials d'un contorn eficaç: hidratació, fermesa i un suport clar davant bosses i ulleres. La seva indicació per a tot tipus de pell amplia el terreny d'ús sense ajustos complicats. Amb una aplicació ordenada matí i nit, la zona periocular guanya uniformitat i confort en pocs gestos.

➡️ Societat