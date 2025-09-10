Logo xcatalunya.cat
Divendres trobaràs a Lidl l’aparell que et farà brillar sempre que surtis de casa

Lidl posa a la venda divendres la novetat que tothom esperava per a la rutina de cura personal a un preu molt baix

Lidl s'ha convertit en una parada habitual quan es busquen productes que ajudin en la rutina diària de bellesa i presentació personal. I aquest divendres, Lidl promet una ajuda extra per brillar a l'instant, a més amb un enfocament pràctic i pensat per a rutines reals. Qui cuida la seva imatge valora solucions ràpides i fiables, i Lidl sol apropar-les amb propostes clares i útils.

La preparació prèvia marca la diferència quan el temps apreta i una eina àgil simplifica el pentinat i la confiança personal. Així, sortir amb bon aspecte no exigeix rituals llargs, sinó articles que responguin bé i siguin còmodes d'utilitzar. Seguint aquesta línia, la novetat que arriba divendres segur que encaixa perfectament amb el que has estat buscant.

Lidl presenta un dispositiu de bellesa que ofereix molt

Es tracta de la Remington Planxa de cabell, model Ceramic Straight S3504, dissenyada per allisar o arrissar amb una manipulació senzilla. Destaca pel seu temps d'escalfament de 15 segons, per això permet començar a pentinar gairebé a l'instant. També arriba a una temperatura màxima de 230 °C, la qual cosa ofereix marge suficient per a diferents acabats de pentinat sense perruqueria.

Té una superfície extrallisa i antiestàtica, amb recobriment d'ions de ceràmica i turmalina, la qual cosa afavoreix la distribució uniforme de la calor. Aquest acabat es tradueix en menor càrrega estàtica del cabell i brillantor sedosa durant l'allisat o l'arrissat, segons la descripció que facilita Lidl. Així mateix, el material és ceràmica, per això la calor arriba de manera constant mentre treballes cada secció amb tranquil·litat.

Control, seguretat i facilitat d'ús

Les plaques de pentinat extrallargues, muntades amb molls, apliquen una pressió uniforme sobre el cabell per a resultats consistents. Té 10 ajustos de temperatura diferents i es pot regular la temperatura entre 150-230 °C, així s'adapta a necessitats diverses. A més, redueix riscos i augmenta la seguretat, perquè compta amb desconnexió automàtica després de 60 minuts, disminuint riscos d'accident per descuit.

Inclou un indicador LED de preparació, bloqueig de transport i cable giratori, de manera que la manipulació resulta còmoda. El color és negre i el pes és aproximadament de 340 grams, mentre que les mesures són 8 x 30 x 28 cm. En el contingut s'entreguen 1 planxa, 1 guant de protecció tèrmica, 1 bossa.

El preu al qual Lidl posarà a la venda aquesta planxa és de només 19,99 euros, convertint-se en una opció accessible per a la cura del cabell en rutines diàries. Si se sumen els avantatges d'aquesta planxa de cabell al preu baix, segur que s'acabarà molt aviat. Prepara't per córrer al Lidl més proper divendres perquè no te la perdis.

