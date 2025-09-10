David Jiménez (advocat): 'De vegades les herències es compliquen per qüestions menors'

Les herències són un tema complicat que moltes famílies tendeixen a posposar o a abordar amb delicadesa. Tot i això, la manca de preparació i planificació adequada pot generar conflictes greus entre els hereus. Fins i tot entre aquells que semblaven tenir una relació propera.
L'advocat especialitzat en herències, David Jiménez, adverteix sobre la importància de gestionar correctament la distribució de béns. Segons ell, una planificació clara pot evitar disputes innecessàries i garantir que el procés d'herència transcorri de la manera més fluida possible.
David Jiménez explica: la importància d'un testament ben definit
"Evita que els teus fills tinguin problemes en l'herència seguint aquests tres consells", afirma Jiménez, que s'ha pronunciat a les seves xarxes socials. Tot això per oferir pautes que ajudin a resoldre els possibles problemes que poden sorgir en repartir els béns heretats. La primera recomanació de Jiménez és senzilla però vital: fer un testament ben definit.
Un testament clar no només distribueix els béns de manera ordenada, sinó que també facilita als hereus saber exactament què els correspon. D'aquesta manera, es redueixen les probabilitats que sorgeixin disputes sobre l'herència, especialment en casos on hi ha propietats o béns de valor considerable.
Repartir els béns en vida és la millor decisió
El segon consell que ofereix l'advocat és actuar abans que es produeixi la defunció, és a dir, repartir els béns en vida. Aquesta acció pot semblar desafiadora, però permet resoldre els conflictes de manera anticipada i amb plena consciència de les decisions que es prenen. Tanmateix, Jiménez recorda que, en realitzar aquestes transferències, cal tenir en compte la fiscalitat per evitar problemes legals i econòmics que puguin sorgir.
"Reparteix els béns en vida ara que hi ets tu per intentar evitar aquests conflictes, sempre mirant la fiscalitat", subratlla l'advocat. A més, recalca que "de vegades les herències es compliquen per qüestions menors, aquelles joies...", per exemple. Detalla que molts conflictes neixen de detalls que poden semblar irrellevants, però que, al final, tenen un gran impacte en la relació entre els hereus.
La importància de la comunicació familiar és fonamental
L'últim consell de Jiménez fa referència a la importància de la comunicació. La manca de diàleg entre els membres de la família pot generar malentesos. Per això, una conversa oberta sobre la distribució dels béns pot ser una solució efectiva per prevenir futures disputes.
No és només legal, sinó també emocional i social; en molts casos, les tensions familiars poden escalar per detalls que no s'han discutit adequadament. El consell és molt clar i es pot resumir en fer una planificació anticipada i una correcta distribució dels béns. Seguint els consells de David Jiménez, els hereus podran rebre el que els correspon sense enfrontar-se a conflictes innecessaris.