Última hora de Rocío, filla de Michu: cuidada per un membre inesperat de la família

L'última hora sobre Rocío, la filla de Michu, ha fet un gir inesperat els darrers dies. La vida de Rocío ha patit un canvi radical després d'una sèrie de fets que han mobilitzat tota la família. Tanmateix, no ha estat fins fa poc que s'ha confirmat qui s'encarrega de cuidar-la en aquesta nova etapa, sorprenent més d'un.
Després de la mort de Michu el passat 7 de juliol, el rumb de Rocío s'ha transformat completament. La nena, fruit de la relació entre Michu i José Fernando Ortega, ha deixat Cadis per instal·lar-se a Madrid. La seva nova llar és la residència del seu avi, el torero José Ortega Cano, on ha començat una vida diferent.
El suport inesperat que ha marcat aquesta transició ha arribat de la mà de la seva cosina, Rocío Flores. Juntament amb la seva parella, Manuel Bedmar, ha estat involucrada en el dia a dia de la petita, ajudant-la a adaptar-se. Recentment, l'hem pogut veure en exclusiva com acompanyava Rocío en el seu primer dia d'escola a la capital.
Rocío Flores, suport constant per a la petita Rocío
Amb Gloria Camila, germana de José Fernando Ortega, actualment a Hondures participant a Supervivientes All Stars, han estat Rocío Flores i Manuel qui han assumit un paper fonamental. Aquesta parella ha ofert un suport clau perquè la nena s'adapti a la seva nova rutina, mostrant la fortalesa i unió de la família en temps difícils.
Després de l'escola, Rocío Flores i Manuel Bedmar no només la cuiden, sinó que també li han donat moments d'alegria. Una sortida recent a un centre comercial, seguida d'un berenar, ha servit perquè la petita gaudís i oblidés, encara que només per una estona, les circumstàncies complicades que travessa. El seu pare, José Fernando, continua hospitalitzat, cosa que fa encara més vital el suport familiar.
La voluntat de Michu marca el camí de la seva filla Rocío
Fins fa poc, Rocío vivia a Cadis amb la seva mare, Michu. Després de la seva mort, va ser l'àvia materna, Inmaculada Rodríguez, qui se'n va encarregar inicialment. Tanmateix, el testament establia que desitjava que Rocío creixés a Madrid, al costat del seu avi Ortega Cano, i finalment aquesta voluntat s'ha complert.
Aquesta nova etapa porta canvis significatius, però també esperança per a tots els que envolten Rocío. La implicació de la família Ortega, amb l'ajuda especial de Rocío Flores, ha estat fonamental per oferir-li estabilitat i estima. A poc a poc, la nena s'adapta a aquesta nova vida, envoltada per qui més l'estima.