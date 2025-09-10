Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Michu somrient en primer pla en blanc i negre amb un requadre on apareix ella amb la seva filla Rocío amb la cara pixelada
La filla de Michu rep ara la cura d’un familiar proper | Europa Press, xcatalunya.cat
Gent

Última hora de Rocío, filla de Michu: cuidada per un membre inesperat de la família

La petita Rocío, filla de la difunta Michu, compta amb un suport familiar que ningú sabia fins ara

Imatge de la redactora Alba Fabián
per Alba Fabián

L'última hora sobre Rocío, la filla de Michu, ha fet un gir inesperat els darrers dies. La vida de Rocío ha patit un canvi radical després d'una sèrie de fets que han mobilitzat tota la família. Tanmateix, no ha estat fins fa poc que s'ha confirmat qui s'encarrega de cuidar-la en aquesta nova etapa, sorprenent més d'un.

Després de la mort de Michu el passat 7 de juliol, el rumb de Rocío s'ha transformat completament. La nena, fruit de la relació entre Michu i José Fernando Ortega, ha deixat Cadis per instal·lar-se a Madrid. La seva nova llar és la residència del seu avi, el torero José Ortega Cano, on ha començat una vida diferent.

Michu somrient porta en braços una nena petita amb motxilla i llaç vermell mentre arrosseguen una maleta rosa.
Rocío, filla de Michu, comença una nova vida a Madrid | Europa Press

El suport inesperat que ha marcat aquesta transició ha arribat de la mà de la seva cosina, Rocío Flores. Juntament amb la seva parella, Manuel Bedmar, ha estat involucrada en el dia a dia de la petita, ajudant-la a adaptar-se. Recentment, l'hem pogut veure en exclusiva com acompanyava Rocío en el seu primer dia d'escola a la capital.

Rocío Flores, suport constant per a la petita Rocío

Amb Gloria Camila, germana de José Fernando Ortega, actualment a Hondures participant a Supervivientes All Stars, han estat Rocío Flores i Manuel qui han assumit un paper fonamental. Aquesta parella ha ofert un suport clau perquè la nena s'adapti a la seva nova rutina, mostrant la fortalesa i unió de la família en temps difícils.

Rocio Flores i Manuel Bedmar al Festival Starlite Occident a 11 d'agost de 2023 a Marbella
Rocío Flores i Manuel Bedmar acompanyen la petita | Europa Press

Després de l'escola, Rocío Flores i Manuel Bedmar no només la cuiden, sinó que també li han donat moments d'alegria. Una sortida recent a un centre comercial, seguida d'un berenar, ha servit perquè la petita gaudís i oblidés, encara que només per una estona, les circumstàncies complicades que travessa. El seu pare, José Fernando, continua hospitalitzat, cosa que fa encara més vital el suport familiar.

La voluntat de Michu marca el camí de la seva filla Rocío

Fins fa poc, Rocío vivia a Cadis amb la seva mare, Michu. Després de la seva mort, va ser l'àvia materna, Inmaculada Rodríguez, qui se'n va encarregar inicialment. Tanmateix, el testament establia que desitjava que Rocío creixés a Madrid, al costat del seu avi Ortega Cano, i finalment aquesta voluntat s'ha complert.

Aquesta nova etapa porta canvis significatius, però també esperança per a tots els que envolten Rocío. La implicació de la família Ortega, amb l'ajuda especial de Rocío Flores, ha estat fonamental per oferir-li estabilitat i estima. A poc a poc, la nena s'adapta a aquesta nova vida, envoltada per qui més l'estima.

➡️ Gent