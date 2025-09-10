Sergio Ramos, 39 anys, trenca el silenci per sorpresa de Pilar Rubio: «Carinyo...»

El nom de Sergio Ramos ha tornat a sonar amb força els últims dies. I no ha estat per les seves actuacions a Mèxic amb el Rayados de Monterrey ni per la seva faceta musical. El motiu ha estat una informació sobre la seva sortida del Real Madrid que no ha deixat indiferent l'excapità blanc. Una versió que va sentir a televisió i que, segons ell mateix, no reflecteix la veritat del que va passar fa quatre anys.
La polèmica va començar al programa Más Vale Tarde. Allà, Cristina Pardo va explicar que, segons fonts properes al club, Ramos va demanar condicions molt exigents per continuar al Madrid. Entre aquestes, un contracte de quatre anys, una xifra econòmica milionària i, a més, la promesa de ser entrenador del primer equip un cop pengés les botes.
La notícia es va propagar ràpidament per xarxes socials. La cadena laSexta va compartir un extracte al seu perfil d'Instagram i va ser llavors quan va arribar la reacció de l'esportista. Ramos no va voler quedar-se callat i va escriure un comentari amb to irònic, però també amb un evident enuig. “Cristinita, informa't bé abans de parlar, carinyo”, va començar el seu missatge.
Després va assenyalar la informació afegint suposades peticions fictícies com Lamborghinis, crispetes gratis i fins i tot un passi vitalici.
Sergio Ramos torna a ser notícia
El comentari es va viralitzar de seguida. Molts seguidors van donar suport al defensa, mentre d'altres van interpretar que estava esquivant entrar en detalls concrets sobre la negociació. El que està clar és que el tema va reobrir un capítol dolorós per a molts aficionats madridistes: la sortida del seu capità el 2021.
Lluny d'apagar-se la polèmica, Cristina Pardo va decidir contestar. En una nova intervenció, la periodista va recordar que el jugador no havia desmentit alguns dels punts clau. Segons va explicar, Ramos mai no va negar de manera explícita la possibilitat d'haver sol·licitat convertir-se en tècnic del Madrid en el futur.
A més, va afegir que la proposta del club va ser clara: una renovació anual, com sol fer-se amb jugadors d'una certa edat. El jugador, segons la versió explicada a televisió, no va acceptar aquestes condicions i la relació va acabar. El lloc el va ocupar David Alaba, fitxat aquell mateix estiu.
Aquest intercanvi de declaracions ha tornat al present una història que semblava tancada. La publicació d'una cançó en solitari per part de Ramos, en què al·ludeix que la seva marxa no va ser desitjada, ja havia despertat records entre els aficionats. Ara, amb aquest intercanvi públic, la ferida torna a obrir-se.
Ramos sempre ha mantingut una relació especial amb el Real Madrid i amb la seva afició. Va ser capità en una de les etapes més glorioses del club, aixecant Champions i títols nacionals. Tanmateix, el final de la seva etapa va estar marcat per la tensió i la manca d'acord.
El seu missatge a xarxes mostra que, tot i el temps transcorregut, segueix molt pendent de com s'explica aquella història. I que no pensa permetre que altres defineixin la seva sortida del club que va marcar la seva carrera.