El rei Carles III, molt feliç pel succeït amb la duquessa d’Edimburg (60 anys)

El rei Carles III té un motiu de pes per somriure i la raó de la seva felicitat és la seva cunyada, la duquessa d’Edimburg. La dona del germà menor del rei, el príncep Eduard, representa el gran actiu amb què compta la institució.
Les branques de la Família Reial britànica són moltes i cadascuna d’elles porta a l’esquena el pes de la institució. En aquest sentit, la duquessa d’Edimburg és qui més alegries i satisfaccions està donant al rei Carles III.
La duquessa d’Edimburg provoca la felicitat en el rei Carles III
Són temps molt complicats a la vida del rei Carles III. Enmig de la seva disputa familiar, la malaltia encara és lluny de donar-li una treva. Per això hi ha qui podria pensar que hi ha poques coses que puguin alegrar el dia al sobirà britànic.
No obstant això, sí que hi ha una persona que ha aconseguit que Carles es trobi molt feliç: la duquessa d’Edimburg. L’emoció del rei és palpable després de la càlida rebuda que ha rebut la seva cunyada durant la seva darrera representació oficial fora d’Anglaterra. Sofia d’Edimburg va viatjar fins a Alberta, Canadà, on va ser rebuda amb honors i elogis tant als mitjans com a les xarxes socials.
El rei Carles III no pot evitar sentir-se orgullós en veure que la duquessa d’Edimburg ha brillat amb naturalitat. El seu paper sempre ha estat discret a la Família Reial, però essencial, i de vegades com aquesta esdevé protagonista. Sobretot, perquè amb aquest tipus de reaccions, la duquessa ajuda a enfortir la imatge de la Corona i a millorar la institució.
La duquessa d’Edimburg representa una peça clau dins la Corona britànica. El seu compromís silenciós és garantia de continuïtat. Quan cal posar la cara amable i sòlida de la Corona, el rei Carles III confia en ella.
Alguns l’han qualificat d'una 'arma secreta' de la Família Reial i l’única capaç de desviar el focus de les polèmiques familiars. En aquests temps en què el rei Carles III afronta reptes personals de salut i responsabilitats públiques, ella ha reforçat la presència reial amb discreció. La qual cosa és un altre motiu més perquè el rei se senti molt feliç.
La duquessa d’Edimburg no decep el rei Carles III
Aquest viatge fora d’Anglaterra el podem considerar reflex de què ja anava succeint. Sabem que, en actes recents, com la seva representació en commemoracions importants, la duquessa d’Edimburg ha estat molt aplaudida.
Hi ha un reconeixement creixent cap a la seva funció social i diplomàtica del qual els mitjans de comunicació i les xarxes s’han fet ressò. Queda clar que la seva presència millora la imatge de la Corona, mostrant una monarquia propera, empàtica i activa.
“La duquessa ha estat increïble al Canadà, respectuosa i amable amb tothom qui coneix, és una increïble representant de la Família Reial”, es comenta. “És meravellós veure la gran feina que la duquessa està fent”, apuntava una usuària a les xarxes. “M’encanta Sofia, duquessa d’Edimburg!, ella és elegant, digna, amable i encantadora, quin gran atribut a la Família Reial”, apuntava una altra.
Sense dubte el sentiment és unànime quan es tracta de posar en valor la duquessa d’Edimburg. El rei Carles no és aliè a aquestes reaccions tan positives i, per això, l’agenda oficial de Sofia ha anat augmentant amb el temps.
Ha assumit discursos en nom del rei a l’exterior, ha assistit a esdeveniments sensibles i ha sabut transmetre un missatge d’unitat. Tot això sense decebre Carles III i demostrant que pot confiar plenament en ella.
Una institució tan mediàtica com la monarquia necessita rostres capaços de transmetre confiança i serenitat. La duquessa d’Edimburg ho fa sense grans ostentacions, però amb un compromís ferm. Aquesta capacitat de combinar ambdós aspectes és tot un exemple per a altres membres de la Casa Reial i l’orgull del rei Carles III.