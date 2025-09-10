Primeres paraules de Mariló Montero després de la seva disputa amb Broncano

Mariló Montero ha reaparegut aquest matí a Espejo Público després de l'ensopegada que va viure ahir a la nit amb David Broncano. La seva presència al programa ha generat una gran expectació, especialment per ser la seva primera intervenció després del moment de tensió que va protagonitzar a La Revuelta. Tanmateix, en lloc d'avivar la polèmica, Mariló ha sorprès amb unes declaracions molt allunyades del conflicte.
La periodista ha decidit trencar el seu silenci, però no com molts esperaven. Lluny d'entrar en detalls sobre el seu enfrontament amb el presentador de La Revuelta, ha preferit centrar-se en un tema molt personal i emotiu. En les seves primeres paraules, Mariló ha compartit que pròximament es convertirà en àvia, deixant de banda qualsevol mena de polèmica.
Ahir a la nit, Mariló va acudir com a convidada al programa La Revuelta, on es va produir un tens intercanvi amb Broncano. La discussió va girar entorn de temes polítics i també va tocar el controvertit tema de la tauromàquia, cosa que va generar un moment incòmode en directe. Avui, lluny de reobrir la ferida, ha optat per posar el focus en la seva vida familiar i en el futur naixement del seu primer net.
Mariló Montero comparteix a Espejo Público la notícia més personal
Ha estat durant la seva intervenció a Espejo Público quan ha donat la gran notícia, anunciant que el seu fill Alberto Herrera serà pare molt aviat. El jove, fruit de la seva relació amb el periodista Carlos Herrera, va confirmar la notícia a la Cope, mostrant-se emocionat per la seva imminent paternitat. L'Alberto fins i tot va fer broma dient que el nou membre de la família és el “projecte Wimbledon 2042”.
Mariló ha qualificat aquesta pròxima arribada com "una notícia molt bonica", que ha preferit compartir en lloc d'entrar en detalls sobre el que va passar. Tot i que està feliç, també ha deixat clar que no vol ser anomenada "àvia". Entre rialles, ha explicat que buscarà altres noms alternatius com “tata” o fins i tot “tati”, perquè la paraula "àvia" no l'acaba de convèncer.
Després de l'enfrontament amb Broncano, Mariló Montero se centra en l'arribada del seu futur net a Espejo Público
Javier Caravallo, company de tertúlia, li ha preguntat si aquesta decisió es deu al fet que la paraula “àvia” la fa sentir gran. Mariló, fidel al seu estil, ha respost amb sinceritat que “pot ser”. Ha afegit que li agradaria que el nen la cridés “Mariló”, tot i que està oberta a veure què surt de les primeres paraules del nadó.
Així, Mariló Montero ha demostrat que, malgrat els moments tensos a televisió, continua prioritzant el que de veritat li importa. Ha canviat la polèmica per la il·lusió de convertir-se en àvia, encara que amb matisos molt personals. Per ara, prefereix que el focus estigui en la felicitat familiar i no en els debats que continuen donant de què parlar a les xarxes.