Pep Guardiola, Donald Trump i Rosalía: Què han fet junts

La final de l'US Open s'havia anunciat com una cita esportiva històrica, però el que va acabar atrapant tothom va ser l'espectacle d'estrelles a les grades de l'estadi. Tres personalitats de mons molt diferents es van asseure sota un mateix sostre: Pep Guardiola, Donald Trump i Rosalía. Una imatge difícil d'imaginar i que, tanmateix, va quedar per al record d'un torneig que ja era extraordinari a la pista.
L'ambient vibrava amb la intensitat del tennis, però la mirada s'escapava cap a la grada, on la diversitat d'estils i personalitats oferia un espectacle paral·lel. Nova York, capital mundial de l'espectacle, va ser testimoni d'una de les coincidències més inesperades de l'any.
Guardiola i la seva elegància silenciosa
Pep Guardiola, l'entrenador català més guardonat de l'última dècada, va aparèixer impecablement vestit i sense companyia familiar, quelcom poc habitual en ell. El tècnic del City acostuma a deixar-se veure amb la seva exdona Cristina Serra o la seva filla María en cites de tennis com Wimbledon.
Amb una gorra grisa i una actitud relaxada, Guardiola va gaudir de l'encontre com a espectador de luxe. La seva passió pel tennis no és nova, sempre l'ha considerat un esport fascinant per la seva combinació de tàctica, resistència psicològica i capacitat de resposta totalment immediata. La seva presència va confirmar que, fins i tot lluny del futbol, segueix atraient l'atenció mediàtica com si estigués a la banda dirigint una final d'una competició europea.
Trump, entre la polèmica i la provocació
Donald Trump, l'etern protagonista de titulars polèmics, també es va deixar veure a la llotja d'autoritats. En el seu estil característic, va atraure un rebombori immediat entre qui l'aplaudia i qui el xiulava. Nova York no oblida fàcilment els seus anys de negocis qüestionats ni els seus discursos incendiaris. I la seva aparició a l'US Open va ser una prova més de la divisió que genera
En contrast amb Pep Guardiola, Trump representava el soroll mediàtic i la inevitable controvèrsia, recordant al món que fins i tot en un esdeveniment esportiu intenta projectar poder i influència. La seva mera presència va provocar controls de seguretat massius que van desembocar en un retard del partit. I també en què molts espectadors entressin amb la final ja començada
Rosalía, la brillantor inesperada
La gran estrella catalana de la música va ser una altra de les protagonistes indiscutibles de la jornada. Rosalía va arribar amb un look impecable, elegant i sobri, que va encendre la conversa a les xarxes socials. Els seus seguidors van analitzar cada detall, des del vestit blanc fins als accessoris que semblaven avançar una nova etapa en el seu estil artístic.
Mentre a la pista Carlos Alcaraz es consagrava com a número u, Rosalía competia en un altre terreny: el de la cultura pop global. La seva sola presència va aconseguir eclipsar per moments l'emoció del partit, consolidant la seva posició com a referent internacional capaç de generar titulars sense pronunciar paraula.
El US Open de Nova York passarà a la història per l'èpica sobre la pista i per la postal única a la grada. Guardiola amb la seva elegància sòbria, Trump amb la seva provocació constant i Rosalía amb el seu magnetisme escènic van dibuixar un contrast que difícilment tornarà a repetir-se. El cert és que van ser moltes les figures públiques que es van deixar veure per la zona VIP de la final de l'US Open.