Paul Burrell, majordom de la Casa Reial, destapa el secret íntim de la reina Isabel

Aquesta setmana, el nom de Paul Burrell, històric majordom de la Casa Reial britànica, ha tornat a ocupar titulars després d’una sorprenent revelació sobre la reina Isabel II. L’antic confident de la monarca ha compartit detalls dels seus últims mesos de vida, mostrant una faceta desconeguda del seu caràcter i la seva fortalesa en circumstàncies devastadores.
El testimoni de Burrell ha reobert el debat sobre com va viure Isabel II la seva etapa final, marcada pel dolor personal i un diagnòstic devastador. Quin secret va guardar en silenci la reina fins al final i quina petició inesperada va fer als seus metges?
Paul Burrell revela com la reina Isabel II va afrontar els seus últims dies amb una petició commovedora
La figura d’Isabel II ha estat objecte de fascinació mundial durant els seus més de 70 anys de regnat. Va ser el 2021, tot just setmanes després de la mort del seu marit, el príncep Felip, quan la monarca va afrontar una de les proves més dures de la seva vida. El buit deixat pel duc d’Edimburg va coincidir amb problemes de salut que van començar a limitar les seves aparicions públiques.
Durant dècades, la reina havia estat símbol d’estabilitat i entrega, però en privat travessava moments de gran fragilitat. El seu entorn més proper sabia de l’esforç que feia per mantenir el mateix compromís que l’havia definit des de la seva coronació el 1953. Aquest context va marcar la recta final de la seva vida i, com s’ha sabut ara, va estar acompanyat d’una sorprenent decisió personal.
Paul Burrell ha relatat que Isabel II va rebre el diagnòstic de mieloma múltiple, un tipus de càncer de medul·la òssia, a l’estiu del 2021. Segons el seu testimoni, la notícia va arribar poc després de la mort del príncep Felip, amb qui havia compartit 73 anys de matrimoni. La combinació d’ambdós cops emocionals va ser devastadora, tot i que la reina va trobar un motiu per aferrar-se a la vida.
El majordom va explicar que els metges li van advertir que podria no arribar a veure el Nadal d’aquell mateix any. Davant d’aquesta previsió, Isabel II va respondre amb decepció i determinació: "És una llàstima, perquè l’any que ve és l’any del meu Jubileu de Platí i m’hauria encantat veure-ho. Pots mantenir-me amb vida per això?".
A partir de llavors, Isabel II va acceptar transfusions de sang periòdiques i va seguir fil per randa les recomanacions mèdiques. Va renunciar a plaers quotidians com els seus habituals gintònics, Dubonnets o martinis, substituint-los per suc de poma i, com a petit caprici dominical, suc de tomàquet.
L’esforç de la monarca va donar resultat. El juny del 2022, Isabel II va poder celebrar el Jubileu de Platí, un esdeveniment històric que va marcar les seves set dècades al tron. Durant quatre dies, Londres va ser escenari de desfilades militars, un concert a Buckingham i el tradicional vol dels Red Arrows sobre el palau.
Burrell ha assegurat que aquest objectiu va ser el motor de la reina en els seus últims mesos. "La van mantenir amb vida per presenciar aquesta fita en el seu regnat, però ella sabia que s’estava morint", va comentar. Després d’aquelles celebracions, va decidir rebutjar tractaments i va assumir que el seu final era a prop.
El setembre del 2022, la reina va morir a Balmoral, la seva residència preferida a Escòcia, als 96 anys. Segons Burrell, la majoria de la família desconeixia els detalls dels seus últims dies, mentre els treballadors de la finca continuaven les seves tasques sense ser conscients de la transcendència del moment.
El silenci de la Casa Reial i el pacte de discreció
Un dels aspectes més cridaners d’aquest testimoni és l’hermetisme que va envoltar el diagnòstic de la reina. Burrell va explicar que Isabel II va fer jurar als qui eren al seu costat que guardarien en secret la seva malaltia. D’aquesta manera, fins i tot els membres més propers de la família desconeixien l’abast real de la seva situació.
"La reina havia estat molt malament durant els seus últims dies i estava principalment postrada al llit. Tenia 96 anys i havia rebutjat qualsevol altre tractament", va explicar Burrell en la seva intervenció. Les seves paraules revelen la imatge d’una dona que, malgrat el dolor, va mantenir fins al final el sentit del deure i l’enteresa.
El pacte de silenci va ser absolut. Ni a l’entorn de Windsor ni als cercles més alts de la política britànica va transcendir cap informació sobre la malaltia de la sobirana. Només ara, amb la confessió del seu antic majordom, surten a la llum detalls que permeten comprendre millor com va viure la reina aquella etapa.
El testimoni de Paul Burrell ha destapat un secret íntim que la reina Isabel II va voler endur-se amb ella. Els seus últims mesos van ser una batalla silenciosa marcada per l’esperança de celebrar el seu Jubileu de Platí. La revelació afegeix un matís humà i commovedor a la història d’una monarca la fortalesa de la qual continua inspirant, fins i tot després de la seva mort.