Qui ocupa el cor de Pedri González? El del Barça i la Roja trenca el silenci

Els grans futbolistes no només generen titulars pel que fan al camp. També desperten interès per la seva vida privada. I en el cas de Pedri González, l’expectació ha estat constant.
El canari del FC Barcelona i de la Selecció Espanyola s’ha convertit en un dels joves més prometedors del futbol europeu. Tanmateix, lluny dels estadis, la seva vida sentimental ha estat envoltada de rumors i especulacions.
Els seguidors del jugador fa temps que intenten descobrir qui és la persona especial que acompanya els seus passos. A les xarxes socials no falten teories, fotos comentades i fins i tot gestos que alguns interpreten com a senyals. La curiositat ha estat tan forta que alguns mitjans van dedicar programes sencers a analitzar els seus moviments. Però, fins ara, res s’havia confirmat de manera oficial.
Qui és la parella de Pedri: els rumors
Durant mesos, el nom de Pedri ha estat vinculat amb diferents dones. El més repetit va ser el de la influencer Abril Cols. El motiu: se la va veure vestint una samarreta amb el número 8 del Barça i mantenint contacte amb familiars del futbolista.
Un altre rumor el va relacionar amb la creadora de contingut Lorena Ramiro, a qui alguns espais televisius van assenyalar com la seva parella secreta. Fins i tot va aparèixer a la llista Tania Déniz, exconcursant de La Isla de las Tentaciones. Però totes aquestes històries van quedar com a simples especulacions sense proves sòlides.
Davant tanta expectació, el mateix Pedri va decidir deixar les coses clares. En una entrevista amb el periodista Juanma Castaño va respondre amb sinceritat: “No, encara no. Soc molt jove per això”. Una frase curta, directa i contundent i, amb ella, va descartar qualsevol vincle sentimental i va deixar clar que no hi ha parella oficial.
La seva resposta va tancar els dubtes, però també va revelar una faceta poc comuna en un jugador de la seva edat. Pedri no només se centra en el seu rendiment esportiu, sinó que també protegeix amb fermesa la seva vida personal. Per a molts aficionats, aquesta sinceritat va ser una mostra de maduresa.
El jove canari sap que travessa una etapa decisiva en la seva carrera. Entre les lesions i l’exigència del calendari, les seves energies estan bolcades en el futbol. Evitar distraccions és una manera de blindar-se i assegurar que el seu rendiment no se’n vegi afectat.
Els qui el segueixen a les xarxes socials ho saben bé. Les seves publicacions poques vegades mostren moments personals. La majoria de les seves fotos i vídeos giren entorn d’entrenaments, partits i celebracions esportives. Només la seva família, i en especial la seva mare, apareix de manera recurrent com a suport constant.
Avui, la realitat és clara: Pedri està solter i ho assumeix amb naturalitat. Per a ell, el present se centra a créixer com a jugador i a continuar sumant títols amb el Barça i amb la Selecció Espanyola. I si algun dia decideix compartir la seva vida amb algú, serà quan ell ho consideri oportú. Ho farà sense presses, sense pressions i amb la mateixa tranquil·litat amb què maneja la pilota al camp.