Més imatges de les jugadores del Barça juntes a Eivissa: Tothom diu el mateix

Una sèrie d’imatges compartides a xarxes i publicades per mitjans digitals ha situat diverses jugadores del Barça a Eivissa, mostrant complicitat en un entorn estiuenc mediterrani. Les fotografies, captades en restaurants vora el mar i a bord d’un iot rumb a Formentera, transmeten una atmosfera relaxada. Tot i això, sense context, no clarifiquen la raó exacta de l’estada per si soles.

El que ha passat entre aquestes jugadores del Barça a Eivissa

Almenys sis jugadores del primer equip es van reunir en un restaurant popular davant del mar. Segons El Nacional, aparentment allà hi eren Vicky López, Jana Fernández, Cata Coll, Clàudia Pina, Patri Guijarro i Salma Paralluelo compartint taula, brindant per l’estiu. Les imatges captades per paparazzis i xarxes inclouen després aquest mateix grup gaudint a la coberta d’un iot rumb a Formentera. Hi ha selfies amb vista al mar i enquadraments que vacil·len entre l’espontaneïtat i la posada planificada.

Les històries d’Instagram compartides per Patri Guijarro mostraven una estampa de companyonia a Eivissa: “En bona companyia aquesta última setmana de vacances ❤️‍🏝️”, va escriure, etiquetant el compte oficial del FC Barcelona Femení des de la coberta d’un iot⛄. Aquesta publicació va ser repostejada pel club i ràpidament va generar interacció a xarxes, arribant a més de 14.000 “m’agrada” i desenes de comentaris admirant el bon ambient del grup.

| @FCBfemeni, Kika Nazareth

El que alguns van interpretar com una etiqueta que “danyava la imatge” del grup en realitat va reforçar la seva cohesió pública. Seguidors en comptes de fans i mitjans digitals especialitzats van expressar la seva alegria en veure-les juntes sota múltiples fotos. Molts hi van veure reflectit l’orgull per un equip que brilla dins i fora del camp, i l’elegància del futbol femení convertit en imatge d’estiu. El missatge recurrent va ser clar: unió, professionalitat i companyonia, no escàndol.

Ni escàndol ni permissivitat

On no ha compartit aquestes imatges el club, ha estat al seu feed oficial de Facebook i Instagram. El FC Barcelona Femení ha compartit imatges de jugadores com Aitana Bonmatí o Alexia Putellas gaudint de les seves vacances, però no ha publicat cap instantània on surti reunit el grup complet que va ser fotografiat a Eivissa. L’únic relatiu a aquesta escapada que ha aparegut sota la firma del club va ser la història de Patri Guijarro.

El Barça tampoc s’ha posicionat en relació amb el debat a xarxes. No ha rebatut els usuaris que creien que les fotografies danyaven la imatge del club, ni tampoc hi ha hagut aclariments per cap d’elles. El que més que generar controvèrsia sembla confirmar una imatge d’unitat, professionalitat i gestió tranquil·la de la seva exposició pública.

| Instagram de Cata Coll

Una tradició estiuenca rere les imatges

No és la primera vegada que el Barça femení tria Eivissa per acomiadar una temporada triomfal. En anys anteriors, jugadores com Alexia Putellas i Jenni Hermoso ja van coincidir a l’illa després de partits decisius. Així doncs, ja és tradició. Després de títols com Champions i Copa, arriben dies sense futbol, entre amigues i amb molt de mar.

Aquest tipus de reunions han estat cada cop més freqüents, amb amplificació a xarxes, i, aparentment, sense intenció d’escàndol. El Barça ha sabut rendibilitzar aquesta imatge estiuenca per reforçar la seva marca de cohesió entre el seu equip femení a xarxes socials, sempre atraient les més joves entre el seu públic. Caldrà esperar si el grup tornarà a entrenar amb Pere Romeu després dels pocs dies lliures. O si, per contra, encara tindran algun dia més de gaudi entre iots i amigues.

L’estiu continua i la plantilla femenina recuperarà la pilota. Aquest episodi protagonitzat per les jugadores combina èxit, companyonia i un destí idíl·lic. Mostra al públic el que hi ha darrere d’un títol: futur amb amistats que duren més que un estiu.