José Corbacho enfada els aficionats del Barça: 'Vull que la Lliga la guanyi...'

La rivalitat entre Barça i Espanyol conviu amb acudits, greuges i gestos que traspassin vestidors. Avui el focus torna a il·luminar un vell conegut del plató i el pati.
José Corbacho, nascut a l'Hospitalet el 1965, complirà 60 anys al desembre. Va saltar des de La Cubana i El Terrat a la fama televisiva, amb registres sempre corrosius. A l’ABC es reivindica madridista per tradició familiar, i es defineix com una contradicció ambulant. Aquest perfil no és neutral quan trepitja el terreny relliscós del futbol català.
Del “Barcelona sense barcelonins” al dard de 2025: un historial que cou
No és la primera vegada que deixa anar la mà i deixa pólvora contra Catalunya. El 2022 va aplaudir una Barcelona sense barcelonins i va carregar amb desgana contra el Procés. Aquella frase no va ser un lapsus, va ser una posició sostinguda per agradar a Madrid. Amb aquest context, el seu darrer gest futbolístic sona a provocació calculada i gens innocent.
La frase que encén el barcelonisme i redibuixa el Rivalòmetre local
En una entrevista publicada avui, Corbacho verbalitza la seva preferència de Lliga sense anestèsia ni matisos. Assegura que, posats a mullar-se, li agradaria que el campió fos l’Espanyol. El comentari cau com sal en una ferida permanent entre ribes que comparteixen ciutat. I confirma un patró: tot s’hi val per incomodar el Barça, fins i tot des del plató.
Cornellà es blinda: 7 de 9 i un Dmitrović notable a l’inici
La conjuntura a més alimenta la narrativa perica, sostinguda per un inici convincent de Lliga. L’Espanyol suma set punts de nou després de vèncer l’Atlètic i l’Osasuna, i empatar a Donostia.
Dmitrović, fitxat al juny, va respondre amb aturades clau per assegurar l’últim triomf. La ferida per Joan Garcia existeix al vestidor i la graderia, per raons òbvies. Corbacho presumeix de família perica, i el fitxatge del porter pel Barça va fer especialment mal.
El termòmetre blaugrana: Flick, Yamal i Joan Garcia blinden la resposta
A l’altra banda, el Barça manté el seu full de ruta amb Flick i un bloc reconeixible. L’empat de Vallecas va arribar sostingut per un Joan Garcia decisiu sota pals. El campió no canviarà objectius per un acudit, encara que sí agrairà combustibles emocionals. A hores d’ara, el debat rellevant és tàctic, no humorístic, ni de simpaties passatgeres.
Riscos i oportunitats: soroll mediàtic, derbis calents i una Lliga que no espera
El comentari encén xarxes i ràdio, però el calendari castigarà qui es distregui. El Barça ja mostra un porter fiable i automatismes, més enllà de l’eficàcia pendent.
L’Espanyol creix des de l’ordre i la porteria, obligat a mantenir ritme després de l’aturada. Mentrestant, Corbacho segueix en el seu paper: entretenir punxant; encara que la punxada aquesta vegada fa mal. Per al barcelonisme, el millor antídot serà respondre a la gespa, com gairebé sempre.