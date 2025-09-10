Irene Rosales sorprèn amb una declaració d'amor a les xarxes: no és a Kiko Rivera

Kiko Rivera i Irene Rosales han confirmat recentment la fi de la seva relació després d'onze anys junts. Nou d'aquests casats i amb dues filles en comú, Ana i Carlota. La ruptura, avançada per Semana, va ser confirmada per la parella, que va demanar respecte en aquest moment.
Des de llavors, tots dos han intentat mantenir la normalitat pel benestar de les seves filles. Encara que la seva relació de parella ha acabat, les nenes continuen vivint amb Irene a la casa familiar, on intenten preservar la seva rutina diària.
Irene Rosales i Kiko Rivera mantenen una bona relació
Tot i que el seu desig ha estat viure aquesta separació en la intimitat, l'exposició mediàtica ha estat inevitable. Les darreres setmanes no han deixat de circular informacions sobre les possibles raons que els haurien portat a prendre aquesta decisió.
Malgrat tot, Kiko i Irene han insistit en el seu compromís com a família. Encara que ja no són parella, asseguren que el vincle entre ells continua sent fort. Recentment, tots dos han estat vistos junts per primera vegada des de l'anunci de la ruptura.
Van coincidir en la tornada a l'escola de les seves filles, un moment important en què van deixar clar que la seva prioritat continua sent el seu benestar. Tanmateix, el que més ha cridat l'atenció les darreres hores no té a veure amb aquesta retrobada.
Irene Rosales sorprèn amb una declaració d'amor
Al seu compte d'Instagram, Irene Rosales ha compartit una frase que ha generat molts comentaris. "Poc se'n parla del molt que t'ajuda tenir una bona amiga al teu costat". I ha afegit: "I jo tinc les millors".
Aquestes paraules no anaven dirigides a Kiko Rivera. Tanmateix, molts les han interpretat com una mostra d'agraïment cap a qui està acompanyant Irene en aquesta etapa tan delicada.
El missatge reflecteix el suport que Irene està rebent del seu cercle proper. La seva publicació destaca el paper fonamental que estan jugant les seves amigues mentre travessa aquest procés. I, tot i que no esmenta directament ningú, deixa clar que no se sent sola.
Enmig del rebombori mediàtic i els rumors, Irene prefereix envoltar-se de persones que li aporten tranquil·litat. Aquesta mostra d'afecte cap a les seves amigues és també una manera de reafirmar que, tot i que la seva vida personal ha canviat, segueix endavant amb força.