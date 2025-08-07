Important, passarà avui: Juanjo Puigcorbé dona la gran notícia a 'Sueños de libertad'

Aquest dijous, 7 d'agost, passarà una cosa que, sense cap dubte, suposarà un abans i un després en la trama de Sueños de libertad. I és que, durant l'episodi número 367 d'aquesta coneguda ficció d'Antena 3, el senyor Pedro (Juanjo Puigcorbé) deixarà al descobert la notícia menys esperada.
Fa diverses setmanes, i tot i la intensa història d'amor que Damián i Digna van protagonitzar en el passat, el senyor Pedro es va casar amb la mare de Joaquín i Luis. Tanmateix, els sospites de l'empresari mai no van desaparèixer.
Prova d'això és el que passarà avui, durant l'última emissió de Sueños de libertad. El director de Perfumerías De la Reina començarà a observar amb certa inquietud els moviments que el seu enemic està fent al voltant de Digna.
Tant és així que, fins i tot, el senyor Pedro (Juanjo Puigcorbé) sospitarà que les intencions de Damián podrien amagar un interès molt més profund que una simple cortesia. A més, i per si no fos prou, l'empresari tindrà una intensa conversa amb la seva germana Irene, on li revelarà una notícia inesperada.
Don Pedro, personatge de Juanjo Puigcorbé a Sueños de libertad, fa una revelació important a la seva germana
Avui, a Sueños de libertad, el senyor Pedro (Juanjo Puigcorbé) no podrà tolerar veure Irene tan feliç i il·lusionada amb Damián. Per això, no s'ho pensarà dues vegades a l'hora de fer-li un advertiment clar.
L'empresari considera que el patriarca dels De la Reina encara té sentiments per Digna i només està buscant una excusa per tornar a apropar-se a ella.
D'altra banda, i després de l'altercat amb l'Andrés, la relació entre en Gabriel i la Cristina es torna cada cop més tensa. Tant és així que l'advocat no dubta a demanar explicacions a la jove.
La prometedora perfumista confessa a l'advocat que creu que ha estat utilitzada per arruïnar el perfum de Cobeaga. Tanmateix, en Gabriel aconsegueix, un cop més, inclinar la conversa al seu favor.
Mentrestant, la Gema continua visiblement afectada per la confessió del seu fill. Tot i que en Joaquín intenta treure importància a l'actitud d'en Teo, els seus esforços resulten inútils, ja que no pot evitar sentir-se responsable pel que ha passat.
La Digna, al seu torn, defensa amb fermesa que res justifica el que ha passat amb el nen. "El normal és demanar-ho, no robar-ho", afirma amb contundència. Poc després, en Raúl revela que en Teo està sent víctima d'assetjament escolar.
A l'empresa, l'Andrés continua amb el seu pla contra en Gabriel i li organitza una trampa per desacreditar-lo davant dels socis. Per un moment, aconsegueix que totes les mirades apuntin al seu cosí com el responsable del robatori.
Però l'advocat ja sap com desfer-se de totes les sospites que recauen sobre ell relacionades amb el robatori de la patent. Furiós perquè la Cristina ha parlat amb l'Andrés, intentarà culpar-la de l'estancament de la producció. A més, i per si no fos prou, insinuarà que ha tret profit de la crisi.
D'altra banda, en Chema torna de París decidit a recuperar la Claudia, sense saber que ella ha començat una relació amb en Raúl. Però la jove encara no sap com dir-li la veritat.
Finalment, la Begoña està cada cop més inquieta pel conflicte entre en Gabriel i l'Andrés, i en Damián dubta sobre si ha de dir-li a la Irene el que sap d'en Pedro (Juanjo Puigcorbé). Tot això mentre en Tasio descobreix una pista sobre el responsable del robatori de la patent.