El problema al qual s'enfronten Joaquín Prat i Alexia Pla en anunciar la seva boda

Des que Joaquín Prat i Alexia Pla han anunciat el seu enllaç, un seriós inconvenient ha anat creixent entre la parella. Tots dos ja treballen a organitzar el que promet ser el seu gran dia, però hi ha quelcom que augura un dia a dia molt complicat per a ells.
Joaquín està molt il·lusionat davant la idea de formalitzar la seva relació amb Alexia i, per ara, no fa cas als núvols. Tampoc l'especialista en estètica, que ha trobat en Prat la persona amb qui desitja compartir la seva vida.
Joaquín Prat i Alexia Pla, amenaçats per un contratemps després d'anunciar el seu enllaç
Tres anys han estat suficients perquè Joaquín Prat i Alexia Pla estiguin decidits a formalitzar la seva relació. Una coneguda revista confirma que el presentador de Mediaset es casarà amb l'esteticista d'aquí a uns mesos. “Sí, li he demanat matrimoni”, ha confessat Joaquín, feliç davant la resposta afirmativa d'Alexia.
No obstant això, enmig d'aquest anunci sorgeix un problema que promet complicar el matrimoni: la distància. El presentador, que resideix a Madrid pels seus compromisos televisius, i Alexia, establerta a Eivissa i Castelló amb les seves clíniques, afronten un repte logístic important. Tot i que tots dos han demostrat estar en un moment sentimental esplèndid, mantenir el vincle a distància no serà senzill, fins i tot després de confirmar el seu compromís.
Quan Joaquín va expressar el seu desig de casar-se i formar una família amb Alexia, va deixar clar que els seus plans anaven més enllà de la mera declaració d'amor. “Vull casar-me i m'agradaria ser pare amb ella”, va assegurar convençut d'això.
Però aquesta visió dolça xoca amb la realitat del dia a dia: la vida en ciutats diferents imposa sacrificis i comiats freqüents. Anades i vingudes que poden desgastar, malgrat la il·lusió compartida, i que comporten que un dels dos canviï radicalment de vida. El difícil serà saber qui dels dos farà aquest pas.
Alexia ha construït una sòlida carrera en medicina estètica. Com a infermera i empresària, dirigeix centres a Castelló i a Eivissa, una vida en creixement que no és compatible amb mudar-se de seguida. Mentrestant, Prat ha aterrat en una nova etapa professional com a presentador de El Tiempo Justo a Telecinco, un projecte que li exigeix estabilitat a Madrid.
Joaquín Prat i Alexia Pla, disposats a lluitar per la seva relació
En l'àmbit emocional, les declaracions de Joaquín són molt encoratjadores. Ha definit Alexia Pla com “la millor persona que he conegut” i “la família que ha triat”. Paraules que confirmen la profunditat del seu vincle i la forta unió que tots dos mantenen, cosa que ajuda a vèncer la distància que els separa.
A més, el desig mutu de formar una família reforça el seu compromís. Joaquín desitja ser pare amb Alexia, posant aquest somni com a motor per a la seva unió. Tots dos són conscients del gran repte que tenen al davant i pensen lluitar pel seu futur matrimoni.
Encara no hi ha data fixada al calendari, per la qual cosa disposen de temps per intentar buscar una solució al problema de la distància. Qui sap, potser Alexia decideix obrir una altra clínica estètica a Madrid, cosa que facilitaria les coses amb Joaquín.
No obstant això, Pla no pot descuidar els seus altres centres a Castelló i Eivissa, per la qual cosa els seus compromisos professionals continuaran presents. Per la seva banda, Joaquín no es mourà de la capital, ja que ha renovat el seu compromís amb Mediaset, cosa que garanteix la seva estada a Madrid.
Si aconsegueixen trobar l'equilibri, aquesta separació geogràfica es convertirà només en una anècdota dins d'una bonica història d'amor. Sens dubte, Joaquín i Alexia faran tot el possible per unir els seus camins i compartir el seu dia a dia junts.