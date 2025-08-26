La notícia de la infanta Elena i Tom Cruise surt a la llum després d'anys en un calaix

Una notícia que vincula la infanta Elena amb l'actor Tom Cruise ha sortit a la llum després d'haver romàs en silenci durant més de dues dècades. El relat, que semblava guardat en un calaix de la història recent de la Casa Reial, revela una trobada inesperada en ple cor de Madrid. Lluny de ser un rumor sense fonament, el que va passar ha estat confirmat per fonts directes de l'època.
El que s'ha descobert és que la infanta Elena va participar en un sopar privat amb Tom Cruise al Palau de Santo Mauro. La trobada va tenir lloc l'any 2000, quan l'actor nord-americà es trobava a Espanya pel rodatge d'una pel·lícula juntament amb Nicole Kidman i Alejandro Amenábar. Aquella vetllada va reunir diverses figures de la reialesa espanyola i una de les majors estrelles de Hollywood en un mateix saló.
La història ha estat revelada pel productor Emiliano Otegui al pòdcast Delirios de España de Podium Podcast. Segons ha explicat, la iniciativa va sorgir de Rafael Fernández-Villaverde, marquès d'Arcicóllar, qui va actuar com a intermediari entre la Casa Reial i l'equip de producció de la pel·lícula. Gràcies a aquesta gestió, Tom Cruise va compartir taula amb els aleshores reis Joan Carles I i Sofia, així com amb les infantes Elena i Cristina.
El sopar privat que va unir Tom Cruise amb la infanta Elena
El banquet va tenir lloc durant el rodatge de Los Otros, una de les produccions espanyoles més internacionals del moment. La pel·lícula, que es filmava entre Cantàbria i Madrid, comptava amb Cruise com a productor i va atreure l'atenció mediàtica de tot el país. En aquest ambient, el sopar privat va ser organitzat amb discreció, lluny dels focus i de la curiositat del públic.
Segons ha relatat Álvaro Fernández-Villaverde, marquès de Santa Cruz, Cruise va preparar acuradament els temes de conversa abans de la trobada. Amb la reina Sofia va parlar de cuina, amb Joan Carles de vaixells, amb la infanta Cristina de viatges i amb Elena d'assumptes més distesos. Aquest detall va deixar clar que l'actor havia dissenyat la vetllada amb una precisió diplomàtica poc habitual en una estrella de Hollywood.
La inesperada connexió de Tom Cruise amb la família reial
Tot i que Nicole Kidman no hi va assistir, probablement pel cansament després del llarg rodatge, el sopar va transcórrer sense incidents i va deixar un record que amb prou feines havia transcendit. Dies després, Cruise va intentar jugar a golf al Real Club Puerta de Hierro, tot i que l'entrada li va ser inicialment denegada. Finalment, gràcies a contactes propers al príncep Felip, va aconseguir accedir-hi i va acabar compartint un àpat amb Joan Carles I i el seu fill.
El pas del temps ha dotat d'un valor singular aquesta història. Només uns mesos més tard, Tom Cruise i Nicole Kidman van anunciar el seu divorci, mentre que Los Otros es va convertir en un èxit internacional. Avui, 25 anys després, aquell sopar roman com una curiosa imatge a la memòria, on la monarquia espanyola i Hollywood es van trobar, amb la infanta Elena com una de les seves protagonistes.