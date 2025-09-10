Gir de 180º per a Meghan Markle i Kate Middleton: no s'ho esperaven, però és veritat

La relació entre el príncep Harry i el príncep Guillem fa anys que és al punt de mira. Des que Harry i Meghan Markle van decidir allunyar-se de la família reial britànica el 2020, les tensions amb els Windsor han anat en augment.
La distància ha estat un dels temes més comentats en entrevistes, documentals i llibres. Ara, en la seva visita a Londres, el duc de Sussex ha deixat una nova indirecta que torna a reactivar el debat sobre el vincle trencat entre els fills de Carles III.
El dard del príncep Harry al seu germà Guillem
Harry es troba a la capital britànica per assistir als premis WellChild, organització benèfica amb la qual col·labora des de fa anys. La seva arribada coincideix amb una data molt simbòlica: el tercer aniversari de la mort de la reina Isabel II.
El seu viatge no està relacionat amb un homenatge familiar, sinó amb el seu compromís social. Crida l'atenció que hagi viatjat sense Meghan Markle ni els seus fills Archie i Lilibet. Per la seva banda, Kate Middleton tampoc no ha tingut cap mena de contacte públic amb el seu cunyat.
Durant la seva participació en la gala de WellChild, Harry va tenir un gest que ha donat molt a parlar. En una conversa amb un dels joves premiats, el tema dels germans va sortir a la llum. El jove va mencionar que tenia un germà, i Harry va respondre amb humor:
"Et torna boig?". Quan el nen li va contestar que s'enduien bé, el príncep no va dubtar a llançar una frase que molts han interpretat com una clara al·lusió a Guillem: "Sabeu què? Germans. De vegades es fa més desafiant".
Gir de 180º per a Meghan Markle i Kate Middleton
Tot i que ho va dir entre rialles i en to lleuger, les seves paraules no van passar desapercebudes. Aquest comentari, aparentment innocent, ha estat entès com una nova referència a la tensa relació amb l'hereu al tron.
Encara més, tenint en compte que tots dos es trobaven a la mateixa ciutat i no es va produir cap trobada. Aquesta nova aparició de Harry a Londres, en solitari i sense senyals d'acostament amb la seva família, torna a deixar clar que la reconciliació entre els germans encara és lluny.
En aquest conflicte, Meghan Markle i Kate Middleton s'han convertit en danys col·laterals d'una relació trencada entre germans. Mentre Harry i Meghan segueixen allunyats de la institució, Guillem i Kate mantenen el seu paper a la primera línia reial, marcant així dues realitats diferents.