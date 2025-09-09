Gavi amb Carles Puyol: Què han fet junts

Gavi torna a escena amb el seu genoll al centre del debat, i el barcelonisme conté la respiració davant el seu estat. L'aturada internacional s'acaba i la plantilla torna a la feina, amb el migcampista pendent de sensacions cada dia.
El genoll de Gavi, decisió mèdica i terminis prudents
Els serveis mèdics han apostat per un tractament conservador, sense cirurgia immediata, després de noves proves i consultes especialitzades. L'objectiu és calmar el dolor del genoll dret i recuperar estabilitat, abans de reintroduir càrrega competitiva progressiva.
Entre les opcions valorades va sorgir una artroscòpia per netejar la zona, però s'ha descartat provisionalment. L'ensurt va arribar a finals d'agost, quan va abandonar un entrenament amb dolor a la mateixa articulació operada el 2023. Les proves van descartar danys al lligament creuat, i el club gestiona un pla de tres setmanes que el deixa fora davant el València.
Montmeló explica la foto amb Puyol que va incendiar xarxes
Montmeló va explicar la foto, perquè Gavi va coincidir amb Carles Puyol al paddock. La imatge va arribar durant el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb Marc Márquez present i càmeres atentes a cada gest culer. Dissabte ja hi va haver focus amb la cursa a l'esprint, guanyada per Marc després d'una caiguda d'Àlex quan liderava.
Puyol va compartir la jornada als seus perfils i va deixar un agraïment explícit a l'organització, amb el somriure que el va fer capità etern. La foto amb Gavi va córrer com la pólvora i va reforçar un relat de celebritat esportiva i continuïtat generacional que tant agrada al Camp Nou.
El migcampista va aparèixer acompanyat de la seva parella, Ana Pelayo, amb un perfil discret que encaixa amb el moment mèdic i personal. Tots dos van passar per la zona de Ducati i van saludar protagonistes, mantenint un perfil baix que va alimentar més curiositat que exposició.
La festa esportiva va tenir propietari blau, perquè Àlex Márquez va guanyar diumenge i va desbaratar l'intent d'aliró anticipat del seu germà. La cursa va reunir 187.000 espectadors, la xifra més alta des del 2008, i el podi el va completar Enea Bastianini amb notable distància.
Reaccions oficials i lectura per a l'aficionat culer
Des del club es transmet calma i es descarta per ara l'artroscòpia, privilegiant fisioteràpia i control del dolor en microcicles. L'informe és flexible: si les molèsties cedeixen, s'accelerarà la reintegració, i si no, es valoraran mesures més intervencionistes.
Si la millora no arriba, el següent pas contemplat seria una artroscòpia mínima per explorar l'articulació i alleujar molèsties. Mentrestant, el calendari empeny amb València, Newcastle i Getafe, i l'equip necessitarà la seva intensitat per pujar un punt el ritme.
La imatge amb Puyol, més enllà de l'impacte viral, retorna a Gavi una narrativa de coratge, temple i ambició que necessitava. El lideratge de l'excapità va servir de mirall durant anys, i avui funciona com a amulet emocional per al retorn que anhela el vestidor.
La pregunta ja no és si tornarà, sinó com i quan, perquè la seva energia defineix l'equip i la seva absència es nota. Si el pla mèdic encerta i el calendari acompanya, el romanç amb la graderia seguirà intacte i el relat tindrà final feliç.