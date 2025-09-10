Froilà (27 anys), protagonista inesperat de la gala de 'Supervivientes All Stars'

A la darrera gala de Supervivientes All Stars, Froilán es va convertir sense voler-ho en el gran protagonista de la nit. Tot plegat gràcies a Miri, la suposada nova parella del fill de la infanta Elena i Jaime de Marichalar. La jove cuinera va aterrar a Hondures, precisament després que sortissin a la llum les seves fotos còmplices amb Froilà.
Tot i que la supervivent ha intentat esquivar el tema, les seves últimes paraules al reality han posat el focus en el jove Borbó. Sobretot perquè es confirma que ella manté una relació estreta amb la família de Froilà.
Supervivientes All Stars posa el focus en Froilà
Poques coses generen més expectació a la televisió que un safareig. I sí, aquest safareig té com a protagonista Froilà. Supervivientes All Stars ho sap molt bé, per això va voler comptar entre els seus participants amb la suposada nova xicota del jove Borbó.
La xef no està decebent i prova d'això va ser el que va fer a la darrera gala que ahir es va emetre a Telecinco. Miri va tornar a dirigir els focus cap a Froilà i el va convertir en protagonista de Supervivientes All Stars en felicitar en directe Victòria Frederica.
“La teva cunyada fa anys avui”, la va informar Jorge Javier en connectar amb la supervivent. Miri escoltava atenta i es va sorprendre quan el presentador la va animar a imitar Rosa Benito i el seu mític “cuñaaaaa”. La concursant s'hi va negar al principi afirmant que preferia “fer-ho a la meva manera”, però va acabar cedint a la petició de Jorge.
Passat el moment d'humor, la supervivent sí que va felicitar la germana de Froilà com ella volia. “Espero que, si m'estàs veient, hagis tingut un aniversari fantàstic”, va dir a càmera. El més destacat del seu discurs va arribar quan va animar Victòria a “conèixer-nos algun dia”.
Miri va entrar de ple en el joc de Jorge fins al punt de reconèixer que “Froilà em matarà”. “La meva relació amb Froilà ja ‘caput’”, va sentenciar a Supervivientes All Stars abans d'acomiadar la connexió. La cuinera ha demostrat que no té vergonya de res i que la seva amistat amb el fill de la infanta Elena és el seu millor as.
Froilà salta a Supervivientes All Stars
Tot esclata després que es filtressin unes imatges a Eivissa. Allà, Froilà i Miri van ser captats en actituds que van alimentar els rumors de romanç. Se'ls veia somrients i molt pròxims, abraçats en un xiringuito de Ses Salines i aquell escenari estiuenc va disparar els titulars sobre ells.
També va ser la clau perquè la cuinera es convertís en concursant de Supervivientes All Stars. Ja en la seva estrena, Jorge no va deixar passar el tema i va preguntar a Miri si l'hauria d'anomenar “altesa” a partir d'ara. Ella, en lloc d'aturar la broma, la va alimentar, tot i que va deixar caure que tot el que s'estava publicant no era cert.
Va afegir amb picardia que millor li ho preguntessin a ell, i si el presentador volgués, “potser ve” a veure-la a Hondures. Aquesta frase va amplificar encara més l'expectació sobre Supervivientes i sobre Froilà. Al mateix clip, la supervivent va enviar un petó a la Casa Reial “si m'ho permets”.
Tot i que ho va dir de broma, aquest gest va reactivar l'interès sobre què uneix Froilà amb ella. També ajuda que Supervivientes All Stars guanyi impuls mediàtic i més interès. Ara, novament, Froilà s'ha colat en una nova gala i s'ha convertit, una altra vegada, en el gran protagonista.
Sembla que el concurs de Miri estarà estretament lligat al fill de la infanta Elena i que el seu nom sortirà a la superfície. No debades, si la jove es troba a Hondures és, principalment, per la seva suposada relació amb Froilà.