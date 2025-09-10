'Com si fos ahir' del 12 de setembre: La Neus desesperada amb l'Andreu

Després de l’aturada per la Diada Nacional de Catalunya, 'Com si fos ahir' tornarà el divendres 12 de setembre amb un episodi que reprèn fils oberts i n’obliga d’altres a posicionar-se. El focus principal torna a ser l’Ivan i el seu laberint emocional amb la Diana, una trama que ve de lluny i que, després de l’estiu, semblava destinada a un tancament.
Però la reaparició de la Diana —i, sobretot, la seva manera d’entrar i sortir de la vida dels altres— ha tornat a desencadenar decepcions. La nova plantofada emocional que rep l’Ivan no és menor: tot apunta que és definitiva i que, ara sí, el punt de no retorn ha quedat travessat.
Enmig d’aquest desgavell, la Itziar decideix intervenir per rebaixar la tensió. Ho fa des de la proximitat i la franquesa, intentant que la conversa no torni a convertir-se en un joc de miralls. La seva mediació vol posar límits a la Diana i, alhora, donar a l’Ivan una sortida que no sigui el silenci o la fugida. També veurem que l’Ivan ha quedat amb la Noe per anar a classe de pilates, però ella se n'ha oblidat completament. Va molt atabalada amb la feina.
Salva i Marta, relació tocada
En paral·lel, la sèrie contrasta dues velocitats vitals a casa de la Marta i el Salva. Ell arrenca il·lusionat el màster: canvia rutines, es marca objectius concrets i torna a casa amb aquella energia de qui veu que la porta s’obre. Ella, en canvi, arrossega una tristesa muda des de fa setmanes, tenyida per les incerteses familiars i pel desgast acumulat després d’un any dur.
El xoc de tonalitats —la felicitat d’un i la boira de l’altra— fa créixer la distància. No és una discussió concreta: és la suma de petites friccions, de respostes curtes i de silencis incòmodes que deixen la casa amb la sensació d’estar parlant en dos idiomes diferents.
El capítol els posa davant del mirall: o troben un ritme compartit o el desencaix continuarà eixamplant-se. Queda clar que la crisi que van patir al final de la temporada passada va quedar tancada en fals. En Salva ja té prou problemes i ara haurà de veure com l’Eva li demana ajuda legal per la polèmica que ella i la Gina mantenen amb el Jordi.
Una altra crisi que va quedar tancada en fals, la del pis de s’Agaró. L’Eva, per altra banda, gira la cara al Toni. Ell reconeix que es va equivocar clavant una pallissa al noi que va apunyalar el seu fill però ni la Gemma, ni l’Eva i altres de la colla li perdonen.
La Neus para els peus a l'Andreu, que té una actitud massa llirista
Finalment, veurem tensions entre la Neus i l’Andreu (Marc Cartes). El projecte sobre l’Alzheimer que ella va començar a estructurar aquesta setmana promet feina de formiga, planificació metòdica i una cadena de complicitats professionals.
L’Andreu s’hi acosta amb ganes d’ajudar, però les primeres hores de col·laboració ja deixen anar l’olor de conflicte: maneres diferents d’organitzar-se, tempos que no quadren i una manera de dir les coses que, per moments, rasca.
La relació laboral no sembla fàcil i el guió no amaga que caldrà negociar rols, responsabilitats i expectatives. Mentre l’Andreu examina diferents fitxes de pacients fa comentaris que no agraden a la Neus. S’ho pren d’una manera poc professional en el sentit que se’l veu massa afectat. La Neus li etziba: “Realment creus que estàs preparat per treballar en un projecte com aquest?”
On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 12 de setembre de 2025?
El darrer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i dos minuts de la tarda. Tindrà una durada de quaranta-un minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.