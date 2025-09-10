El comentari emotiu de Perico Delgado, locutor de RTVE, sobre el seu fill: 'És molt…'

Perico Delgado ha emocionat molts amb unes paraules sinceres sobre el seu fill Pedro Nicanor. L'exciclista, llegenda de l'esport espanyol i actual comentarista de RTVE, ha parlat com poques vegades de la seva família, a la qual sempre ha protegit dels focus. Perico Delgado sempre s'ha mostrat molt proper als seus, així ho va demostrar fa poc quan va comentar que coneix bé el seu fill Pedro en dir: "És molt cineasta".
Als 65 anys, Delgado ha estat sempre una figura estimada perquè va guanyar el Tour de França el 1988 i va ser anomenat ‘el ciclista del poble’. Tanmateix, en la seva vida privada ha preferit la discreció: es va casar amb Ludy Blanco, lleonesa de 59 anys, en una cerimònia íntima celebrada a Segòvia el 1992. Només hi van assistir 20 persones i junts han format una família amb tres fills: Álvaro, Pablo i Pedro.
Aquest darrer, Pedro Nicanor, ha destacat per seguir un camí molt diferent del del seu pare. Ha volgut triomfar en el cinema i ha treballat dur des de ben jove per aconseguir-ho. Amb només 24 anys, ja ha construït una prometedora carrera com a director i guionista.
Així és el fill cineasta de Perico Delgado, comentarista de RTVE
L'any 2020, va fundar la seva pròpia productora: La Huelga de las Sardinas. Amb ella ha rodat tres curts: Una taràntula en la arena (2021), Almas bajo tierra (2022) i Se acabó el verano (2023).
També ha dirigit dos llargmetratges: Sueños y Pan (2022) i El robo de la mano negra (2023). A més, ha estat muntador i realitzador de reportatges sobre La Vuelta a España des del 2018. El 2024, ha estrenat el seu treball més ambiciós: Tourmalet, el camino del mal retorno, un documental sobre el mític port ciclista.
Les paraules de Perico Delgado, locutor de RTVE, sobre el seu fill
Pedro va explicar per què ha triat un nom artístic diferent: "Em dic igual que el meu pare. Als crèdits tot havia d'aparèixer com Pedro Delgado, així que em vaig diferenciar", deia a RTVE. "Nicanor era el nom del meu avi matern, m'agrada, és un homenatge".
Per la seva banda, Perico ha parlat dels seus fills amb orgull. "Tinc uns fills molt artistes", deia en una entrevista per a La Razón.
"Pedro és molt cineasta, Pablo és creatiu, i Álvaro fa esport. Com a pare, estic feliç" i afegia: "Soc aquí per al que necessitin, el que ells vulguin, el meu desig més gran és que visquin feliços". Amb aquest emotiu comentari, Perico Delgado ha demostrat que està molt unit al seu fill Pedro, a més de la resta de la seva família.