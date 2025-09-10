Logo xcatalunya.cat
Pedro Nicanor i Perito Delgado apareixen junts amb un globus de diàleg que conté un emoji de carona amb ulls brillants
Les precioses paraules de Perico Delgado sobre el seu fill
Gent

El comentari emotiu de Perico Delgado, locutor de RTVE, sobre el seu fill: 'És molt…'

Perico Delgado ha demostrat com n'està d'unit al seu fill amb un comentari que no ha passat desapercebut per a ningú

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Perico Delgado ha emocionat molts amb unes paraules sinceres sobre el seu fill Pedro Nicanor. L'exciclista, llegenda de l'esport espanyol i actual comentarista de RTVE, ha parlat com poques vegades de la seva família, a la qual sempre ha protegit dels focus. Perico Delgado sempre s'ha mostrat molt proper als seus, així ho va demostrar fa poc quan va comentar que coneix bé el seu fill Pedro en dir: "És molt cineasta".

Als 65 anys, Delgado ha estat sempre una figura estimada perquè va guanyar el Tour de França el 1988 i va ser anomenat ‘el ciclista del poble’. Tanmateix, en la seva vida privada ha preferit la discreció: es va casar amb Ludy Blanco, lleonesa de 59 anys, en una cerimònia íntima celebrada a Segòvia el 1992. Només hi van assistir 20 persones i junts han format una família amb tres fills: Álvaro, Pablo i Pedro.

Perico Delgado i el seu fill amb casc i ulleres de sol pedalen per una carretera envoltada d’arbres i turons
Perico Delgado és una figura molt estimada a Espanya | YouTube, @PericoDelgado1960

Aquest darrer, Pedro Nicanor, ha destacat per seguir un camí molt diferent del del seu pare. Ha volgut triomfar en el cinema i ha treballat dur des de ben jove per aconseguir-ho. Amb només 24 anys, ja ha construït una prometedora carrera com a director i guionista.

Així és el fill cineasta de Perico Delgado, comentarista de RTVE

L'any 2020, va fundar la seva pròpia productora: La Huelga de las Sardinas. Amb ella ha rodat tres curts: Una taràntula en la arena (2021), Almas bajo tierra (2022) i Se acabó el verano (2023).

Pedro Nicanor amb una samarreta blau marí posant davant d’un fons llis blau fosc
El jove ha creat la seva pròpia productora | Selected Films Distribution

També ha dirigit dos llargmetratges: Sueños y Pan (2022) i El robo de la mano negra (2023). A més, ha estat muntador i realitzador de reportatges sobre La Vuelta a España des del 2018. El 2024, ha estrenat el seu treball més ambiciós: Tourmalet, el camino del mal retorno, un documental sobre el mític port ciclista.

Les paraules de Perico Delgado, locutor de RTVE, sobre el seu fill

Pedro va explicar per què ha triat un nom artístic diferent: "Em dic igual que el meu pare. Als crèdits tot havia d'aparèixer com Pedro Delgado, així que em vaig diferenciar", deia a RTVE. "Nicanor era el nom del meu avi matern, m'agrada, és un homenatge".

Perico Delgado amb expressió seriosa en un entorn interior amb llums desenfocades al fons
Perico Delgado parla amb estima dels seus fills | Europa Press

Per la seva banda, Perico ha parlat dels seus fills amb orgull. "Tinc uns fills molt artistes", deia en una entrevista per a La Razón.

"Pedro és molt cineasta, Pablo és creatiu, i Álvaro fa esport. Com a pare, estic feliç" i afegia: "Soc aquí per al que necessitin, el que ells vulguin, el meu desig més gran és que visquin feliços". Amb aquest emotiu comentari, Perico Delgado ha demostrat que està molt unit al seu fill Pedro, a més de la resta de la seva família.

