Elisenda Carod s'obre en canal per parlar del seu fill: 'Ningú...'

El setembre comença fort a l'antena pública i una de les seves veus més reconeixibles canvia de pantalla i de ritme personal. Elisenda Carod, periodista catalana amb empremta a TV3 i Catalunya Ràdio, reapareix després de mesos intensos i amb un projecte nou
No és només una tornada professional, també és una nova manera d'estar al món per a qui, a més de comunicadora, és mare recent. Guillem, el seu fill, va arribar el 7 d'abril de 2025 i amb ell va començar una etapa lluminosa, exigent i profundament transformadora.
L'alletament no va ser un camí de roses i Carod ho va explicar sense filtres en un vídeo difós per SX3. Hi va haver una cesària d'urgència, uns minuts eterns i aquell cop emocional que et col·loca de cop a la realitat d'una maternitat no idealitzada.
Del part complicat a un setembre amb llar d'infants: el que ha passat de veritat
Cinc mesos després, la periodista afronta el primer gran repte de qualsevol família primerenca. L'adaptació a la llar d'infants i la conciliació que no sempre concilia. Al clip de Catalunya Ràdio, admet que ho porta pitjor que el nadó perquè és la primera separació prolongada des del naixement.
Elisenda afirma el següent: 'Com ho porto? Pitjor que ell... Pitjor que ell perquè és la primera vegada que ens separem tantes hores i et penses que ningú més el cuidarà com tu'. 'Ho passarem fatal. Jo més que ell'.
El vídeo, breu però punyent, la mostra amb el gest trencat i una honestedat que connecta amb qualsevol que hagi passat per aquest llindar. La frase fa mal perquè és certa: quan comences, creus que ningú cuidarà el teu fill com tu, encara que racionalment sàpigues que estarà bé.
El vídeo de Catalunya Ràdio que dispara l'empatia i la resposta dels seus companys i oients
Marta Montaner, Roger Escapa i Agnès Marquès també van compartir les seves sensacions, dibuixant un mosaic d'emocions entre il·lusió, culpa i rutina.
Comentaris de suport, experiències similars i un consens clar sobre què suposa deixar un nadó de tot just quatre mesos i escaig. L'enfocament no exhibeix intimitat gratuïta, sinó que reivindica la veritat quotidiana de milers de famílies que breguen amb horaris i cures.
Una maternitat explicada sense edulcorants: de l'ensurt inicial al 'sobreviu' com a mantra
Abans de la llar d'infants, Carod ja havia narrat l'ensurt del part i la muntanya russa dels primers dies. Aquella confessió, difosa per SX3, va convertir el 'sobreviu' en lema pràctic per a nits de lactància i son fragmentat.
Lluny del tòpic, la comunicadora va parlar de collit per pura supervivència i d'aquella mesura setmanal que confirma que tot va bé. El relat desmunta idealitzacions, legitima el cansament i visibilitza la càrrega invisible que no cap en una foto amb filtre perfecte.
Nova etapa en antena: 'La solució' i un migdia pensat per a l'oient
En paral·lel, Carod canvia de franja i pilotarà 'La solució', un programa de migdia que barreja consultes d'oients i especialistes de confiança per resoldre dubtes reals. L'aposta ocupa la històrica franja de 13 a 14 hores, amb humor, servei públic i ritme àgil per al directe.
Ha estat veu clau a 'La tarda' i col·laboradora a 'Està passant', a més de guionista i agitadora d'idees a l'esfera pública catalana. El seu perfil ajuda a entendre per què el retorn té tant de focus, més enllà del vessant personal.
Context i efecte mirall: per què el seu testimoni ressona més enllà del cor
Que una figura mediàtica verbalitzi la fragilitat del primer dia de llar d'infants situa la conciliació al centre de la conversa cultural. La televisió i la ràdio expliquen històries cada dia, però poques vegades observem amb tanta nitidesa el cost emocional que acompanya els horaris reals.
La maternitat de Carod no és un 'reality', és una crònica íntima que encaixa feina, vincles i cures sense edulcorant.