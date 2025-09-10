Dabiz Muñoz, xef de 45 anys, sobre el seu plat preferit: 'M'encantava'

Dabiz Muñoz és un dels xefs més reconeguts i admirats del món gastronòmic actual. Des que va començar la seva carrera en diverses cuines de Madrid i Londres, ha aconseguit consolidar-se com un referent gràcies a la seva creativitat i esforç.
El seu primer gran èxit va arribar el 2010, quan va aconseguir la seva primera estrella Michelin. Des de llavors, ja n'ha sumat quatre repartides entre els seus restaurants més emblemàtics. A més, ha estat nomenat millor xef del món durant tres anys consecutius.
Aquesta és la menja preferida de Dabiz Muñoz
Tot i que la seva aventura a Londres no va tenir l'èxit esperat, Dabiz Muñoz ha sabut potenciar el seu creixement internacional amb projectes que combinen alta cuina i propostes més accessibles. Els seus restaurants a Madrid mantenen l'essència de la seva cuina innovadora.
A principis d'aquest any, Dabiz va obrir un nou StreetXO a Dubai, que ja apunta a consolidar-se com un èxit dins de la seva expansió global. A més, el xef va estrenar a Netflix la docu-sèrie UniverXO Dabiz, una producció que mostra tant la seva faceta professional com personal.
A la sèrie, Muñoz s'enfronta a una decisió difícil sobre el futur del seu restaurant més important. Però més enllà de l'alta cuina, en un dels episodis va sorprendre el públic en revelar quin és el seu plat preferit des de petit.
Una recepta típica madrilenya
Contràriament al que molts podrien imaginar, Dabiz Muñoz va confessar que la seva menja preferida és l'escudella. En una escena, el marit de Cristina Pedroche es va reunir amb la seva família i amics per gaudir d'aquest plat, i no va dubtar a compartir que li "encantava" des de petit.
Aquesta declaració va sorprendre alguns, ja que l'escudella és un plat senzill i molt allunyat de les elaboracions modernes i complexes que sol crear als seus restaurants. L'escudella és un clàssic de la gastronomia madrilenya, tot i que existeixen moltes variants arreu del país.
Muñoz no només admira aquest plat, sinó que també n'ha creat la seva pròpia versió, anomenada Escudella Hong Kong-Madriz. Aquesta recepta combina sabors madrilenys amb influències de la cuina xinesa, i porta ingredients com brou de pernil ibèric, cigrons fregits i ropa vieja.
Així, Dabiz Muñoz demostra que, tot i la seva innovació i èxit mundial, manté un fort vincle amb la tradició i la cuina de la seva terra. El seu amor per l'escudella és una mostra més de com les seves arrels segueixen presents a cada plat que crea.