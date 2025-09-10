Cop de Xavier Grasset en audiències: Pèrdua important

L'inici real de la temporada a Catalunya va deixar una foto nítida i diverses alertes internes. TV3 va tornar a liderar el dia amb solvència, impulsada per la fortalesa dels seus informatius i l'accés.
El TN Vespre va superar el 30% amb 518.000 espectadors, mentre que el TN Migdia va signar 352.000 i un 28,1% de quota. “Cuines”, “Com si fos ahir” i “Està Passant” van completar el top amb registres entre el 19% i el 21,7%.
Horari de màxima audiència: Motos resisteix i Broncano creix, el factual de 3Cat no trenca
En l'hora punta, Pablo Motos va tornar a sostenir “El Hormiguero” a Catalunya amb 200.000 seguidors i un 12,8% de quota. “La Revuelta” de David Broncano es va moure en 169.000 i un 10,6%, consolidant la seva incidència però sense superar el format d'Antena 3. El factual de 3Cat amb Sting va quedar en 169.000 espectadors, lluny del lideratge en el seu tram competitiu. Antena 3 Noticias 2 va aportar 199.000 i un 11,9%, reforçant el bloc nocturn del grup.
La tarda de TV3 i l'efecte arrossegament cap al late informatiu
L'accés de tarda va tornar a funcionar per a la cadena pública amb “Cuines” i “Com si fos ahir” impulsant la corba de consum. “Està Passant” va retenir amb un 19% i 242.000, facilitant un pont robust cap al TN Vespre i el seu pic de la franja.
A la nit informativa, el segell de debat es manté a 3/24 amb “Més 324”, ara amb Marina Romero al capdavant del format. El canal 324 va tancar el dia amb un 2,4% de quota, un entorn exigent per a un talk polític de nínxol.
La dada de Grasset: correcció de cinc punts respecte al dilluns
En aquest context, Xavier Grasset va afrontar un dimarts més aspre amb “La Selva” a la franja vespertina. El dilluns havia arrencat molt fort, amb un 15,4% de quota que va marcar el to de l'estrena setmanal.
Vint-i-quatre hores després, el magazine va corregir el seu rendiment després d'aquest pic inicial. La pèrdua va ser de cinc punts entre dilluns i dimarts, en línia amb la pressió competitiva del setembre.
Com llegir la dada: precedents, target comercial i maduració
El comportament no resulta anòmal per a un magazine diari en les primeres setmanes de curs televisiu. La temporada passada, “La Selva” va tancar per sobre del curs anterior en quota i espectadors, tot i que sense assolir encara la mitjana de la cadena.
La comparació suggereix una progressió “de menys a més” amb dents de serra, habitual quan s'ajusten seccions i col·laboradors. En target comercial, la tarda competeix amb concursos estatals molt ferms, i depèn del tema del dia per maximitzar afinitat.
Reaccions del sector i pròxims passos editorials
Al sector s'insisteix que la tendència es mesura per setmanes i amb minutatge, no per un únic punt de partida. Fonts de programació destaquen que l'arrossegament de “Cuines” i “Com si fos ahir” és un avantatge, però exigeix calibrar ritme i jerarquia de continguts.
També assenyalen la necessitat de modular el pes de tertúlia davant d'entreteniment lleuger, mentre el debat nocturn preserva marca amb Marina Romero. La perspectiva pròxima passa per estabilitzar el tram en doble dígit, observar la corba i ajustar l'escaleta amb cirurgia fina.