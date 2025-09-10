Confirmat el secret d'Alexandra de Hannover, filla de la princesa Carolina

Alexandra de Hannover, la filla petita de la princesa Carolina de Mònaco, ha tornat a acaparar titulars aquesta setmana. La neboda del príncep Albert encara guarda aspectes desconeguts que desperten gran curiositat. Ara, un d’aquests rumors que circulaven des de fa temps sembla que s’ha confirmat, i no té res a veure amb festes, moda ni aparicions oficials.
La seva vida sempre s’ha debatut entre el glamour de la reialesa monegasca i la discreció que caracteritza la família Hannover. Tanmateix, les seves publicacions a Instagram, on ja reuneix gairebé 19.000 seguidors, estan deixant al descobert un interès inesperat. Què és allò que realment apassiona la filla petita de Carolina de Mònaco i que pocs havien arribat a imaginar?
Es confirma la gran passió d’Alexandra de Hannover
Des de petita, Alexandra ha crescut envoltada de cultura. No és estrany si recordem que la seva germana Charlotte Casiraghi s’ha consolidat com un referent intel·lectual al Principat, arribant a organitzar cicles de filosofia al Fòrum de Mònaco. La influència de Charlotte ha marcat Alexandra, que amb els anys ha anat construint el seu propi espai d’inquietuds.
En els últims temps, les seves publicacions han canviat de to. Si bé abans abundaven fotografies de moda o viatges, ara abunden imatges de llibres, frases subratllades i cites literàries. Aquest gir ha despertat comentaris entre els seus seguidors, que perceben que la jove està obrint una nova etapa personal.
Ara, el secret a crits que envoltava Alexandra de Hannover ja ha estat confirmat. La filla de la princesa Carolina és una apassionada de la literatura i ha començat estudis relacionats amb aquesta matèria. Fa mesos que comparteix lectures i reflexions amb els seus seguidors.
El lloc escollit per a aquesta nova faceta tampoc deixa indiferent. Alexandra ha revelat que assisteix sovint a Off-Campus. Es tracta d’una cafeteria i llibreria exclusiva situada al Boulevard Voltaire, al bell mig del barri parisenc de Le Marais.
Alexandra s’ha integrat amb naturalitat en aquest entorn. Sovint se l’ha vist llegint durant hores a les seves taules, amb quaderns on subratlla i anota frases que l’inspiren. Aquest costum, que va confessar, li agrada subratllar paraules o frases que li criden l’atenció per la seva bellesa literària.
Alexandra de Hannover es forma en filosofia política
Alexandra de Hannover ha mostrat un interès especial per autores femenines. Entre les seves preferides hi ha Eve Babitz, figura mítica de la cultura californiana, l’obra de la qual barreja música, art i narrativa amb un estil irreverent. També ha esmentat la seva fascinació per Joan Didion, una de les grans cronistes dels Estats Units, de qui ha llegit títols com Miami (1987).
Aquesta selecció revela molt sobre el seu caràcter. Alexandra no es limita a lectures convencionals o acadèmiques, sinó que busca autores que van transformar amb la seva mirada la manera d’explicar la realitat. Una elecció que encaixa amb el seu interès en cursos sobre cinema, filosofia o fins i tot ecologia, que formen part de la programació habitual d’Off-Campus.
Allà s’imparteixen cursos de literatura, filosofia i cinema, amb preus que ronden els 30 euros per sessió. Segons detalla la mateixa web, la idea va néixer per oferir "temes que ajudin a comprendre el món, quelcom encara més essencial avui dia. En un context en què tot evoluciona ràpidament i molts temes solen estar polaritzats".
D’entre els cursos que ha realitzat Alexandra en destaca un de filosofia titulat Introducció al pensament polític de Frantz Fanon. Es tracta d’un autor clau en els moviments revolucionaris dels anys seixanta i setanta. Aquesta elecció demostra que busca aprofundir en qüestions intel·lectuals de gran importància, molt lluny de la imatge superficial amb què molts la relacionaven.
Alexandra de Hannover, filla de la princesa Carolina, ha confirmat el que era un secret a crits: la seva gran passió per la literatura. Els seus estudis a París reflecteixen un interès profund que la connecta amb la tradició cultural de la seva família i alhora reforça la seva independència. Serà aquest l’inici d’un camí més sòlid en el món de les lletres?