La causa de la mort de Dnoé Lamiss, la germana periodista de Carolina Sobre

El món de la televisió i la música a Espanya s'acomiada d'una figura que va deixar empremta en diferents àmbits. Dnoé Lamiss, germana de Carolina Sobe, va morir als 53 anys després d'una dura batalla a l'hospital que va mantenir en suspens tant els seus familiars com els seus seguidors. La seva partida ha provocat un gran impacte en qui la va conèixer, no només pel seu vincle amb la col·laboradora televisiva, sinó també pel seu propi recorregut professional.
Durant més d'un mes, l'artista i comunicadora va romandre ingressada en estat crític. La seva situació va generar preocupació pública quan Carolina, en ple directe, va abandonar de manera sobtada la gravació del seu nou programa per anar a l'hospital. En aquell moment, es va creure que la seva germana havia de ser operada d'urgència amb un risc altíssim de mort, cosa que evidenciava la gravetat del quadre mèdic que travessava.
Finalment, els metges van confirmar que la causa del deteriorament de Lamiss va ser una pneumònia complicada per una malaltia cardíaca prèvia, concretament un problema a la vàlvula mitral. Aquesta condició va debilitar el seu organisme fins a deixar-la més de 40 dies en coma a la Unitat de Cures Intensives. Malgrat els esforços mèdics, el desenllaç va ser inevitable el 7 de setembre de 2025.
La mort va ser comunicada per Carolina Sobe a través d'un emotiu missatge a les seves xarxes socials. En aquest, va expressar el seu dolor amb unes paraules carregades de sentiment:
“Després de molts dies de lluita, ens deixes. Vola alt, vida meva. T'estimo, germana. 24/03/1972-07/09/2025”.
La notícia ràpidament es va difondre als mitjans, que van recordar la trajectòria i el llegat de Dnoé.
Carolina Sobe i la seva germana periodista
Més enllà del seu parentiu amb la popular col·laboradora televisiva, Dnoé Lamiss es va forjar un camí propi. Va ser periodista i reportera al programa Estas no son las noticias, emès per Cuatro, on va compartir plató amb professionals com Tania Llasera i David Broncano. A més, va desenvolupar una faceta artística com a rapera i compositora, convertint-se en una de les primeres veus afrodescendents a guanyar visibilitat als mitjans de comunicació espanyols.
La seva inesperada mort obre un buit tant a la seva família com en qui la va acompanyar en la seva trajectòria professional. Per a Carolina Sobe, la pèrdua suposa un cop devastador, ja que totes dues mantenien una relació molt propera. En els darrers dies, havia compartit amb el seu cercle íntim l'esperança d'una recuperació, esperança que finalment es va esvair.
Avui, el nom de Dnoé Lamiss ressona amb força com a exemple de talent i lluita. La seva història recorda la fragilitat de la vida, fins i tot en figures acostumades a l'exposició pública. I, sobretot, deixa la imatge d'una dona que es va enfrontar amb valentia a una malaltia que va acabar per arrabassar-li la vida, però no l'afecte de qui l'admiraven.